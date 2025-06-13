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В Україну повернули тіла 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

Київ • УНН

 • 564 перегляди

В Україну вдалося повернути тіла 1200 загиблих. Це стало можливим завдяки проведеним репатріаційним заходам.

В Україну повернули тіла 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

В Україну повернули тіла 1200 загиблих, як стверджує росiйська сторона, громадян України, зокрема військовослужбовців. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 13 червня, пише УНН.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі

- повідомили у Коордштабі.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - ідеться у повідомленні.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.

Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров02.06.25, 17:13 • 2234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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