В Україну повернули тіла 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

В Україну повернули тіла 1200 загиблих, як стверджує росiйська сторона, громадян України, зокрема військовослужбовців. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 13 червня, пише УНН.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі - повідомили у Коордштабі.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - ідеться у повідомленні.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.

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