В Украину вернули тела 1200 погибших в рамках договоренностей в Стамбуле – Коордштаб
Киев • УНН
В Украину удалось вернуть тела 1200 погибших. Это стало возможным благодаря проведенным репатриационным мероприятиям.
В Украину вернули тела 1200 погибших, как утверждает российская сторона, граждан Украины, в том числе военнослужащих. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 13 июня, пишет УНН.
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.
Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 2234 просмотра