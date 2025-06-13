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В Украину вернули тела 1200 погибших в рамках договоренностей в Стамбуле – Коордштаб

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Украину удалось вернуть тела 1200 погибших. Это стало возможным благодаря проведенным репатриационным мероприятиям.

В Украину вернули тела 1200 погибших в рамках договоренностей в Стамбуле – Коордштаб

В Украину вернули тела 1200 погибших, как утверждает российская сторона, граждан Украины, в том числе военнослужащих. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 13 июня, пишет УНН.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле

- сообщили в Коордштабе.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.

Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 2234 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Украина
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