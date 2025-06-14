В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
14 июня, 03:30 • 13772 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 31758 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 36711 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 81062 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 66540 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 57592 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
13 июня, 11:58 • 59015 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
13 июня, 09:49 • 72824 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
13 июня, 08:47 • 78610 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 96883 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.3м/с
60%
750мм
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: пожары, повреждения инфраструктуры и авто14 июня, 02:55 • 7610 просмотра
"Израиль находится в состоянии войны": посол в США рассказал о последствиях иранских ракетных ударов14 июня, 03:18 • 6402 просмотра
США отказываются снижать потолок цен на российскую нефть в рамках G7 - Bloomberg14 июня, 04:28 • 12286 просмотра
По ставропольскому краю рф ударили дроны: вероятно, атаковали химкомбинат, есть раненый14 июня, 04:53 • 4148 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 07:09 • 9760 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 07:09 • 9778 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 85999 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 151085 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 158122 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 171678 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 81068 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 44024 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 94109 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 74456 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 139339 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Украину вернулись военные и бойцы системы МВД, которые находились в плену с 2022 года. Это уже четвертый обмен пленными за эту неделю, сообщил Владимир Зеленский.

В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский

14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю – в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю

- говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Напомним

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина вернула 1200 тел погибших граждан, переданных российской стороной. Проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9