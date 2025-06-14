В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский

14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю – в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Напомним

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина вернула 1200 тел погибших граждан, переданных российской стороной. Проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.