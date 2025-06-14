В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский
Киев • УНН
В Украину вернулись военные и бойцы системы МВД, которые находились в плену с 2022 года. Это уже четвертый обмен пленными за эту неделю, сообщил Владимир Зеленский.
14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю – в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю
Президент подчеркнул, что сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Напомним
14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина вернула 1200 тел погибших граждан, переданных российской стороной. Проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.