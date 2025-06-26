рф и Украина провели очередной этап обмена пленными - росСМИ
Киев • УНН
Произошел очередной этап обмена пленными между россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей. Обмен был паритетным, работа над ним продолжается, пишут росСМИ.
В рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между россией и Украиной. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Обмен пленными между рф и Украиной был паритетным, работа продолжается
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Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.