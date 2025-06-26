рф и Украина провели очередной этап обмена пленными - росСМИ

В рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между россией и Украиной. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Обмен пленными между рф и Украиной был паритетным, работа продолжается - говорится в сообщении.

В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными

Дополнение

19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.