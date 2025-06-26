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Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
14:09 • 2508 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
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рф и Украина провели очередной этап обмена пленными - росСМИ

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Произошел очередной этап обмена пленными между россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей. Обмен был паритетным, работа над ним продолжается, пишут росСМИ.

рф и Украина провели очередной этап обмена пленными - росСМИ

В рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между россией и Украиной. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Обмен пленными между рф и Украиной был паритетным, работа продолжается 

- говорится в сообщении.

В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными26.06.25, 15:41 • 1150 просмотров

Дополнение

19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене20.06.25, 14:31 • 98004 просмотра

Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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