Великий обмін полоненими ще триває - Буданов
Київ • УНН
Кирило Буданов, очільник ГУР Міноборони, повідомив, що великі обміни військовополоненими з рф тривають, висловивши сподівання на їх продовження.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що великі обміни військовополоненими з рф ще тривають. Про це Буданов сказав в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.
Не пройшли, тривають великі обміни. Я сподіваюся на це, як мінімум. Як керівник Координаційного штабу, я, як мінімум, на це сподіваюся
Щодо обмінів тілами загиблих військовослужбовців Кирило Буданов додав: "Тілами зараз не чекаємо".
Нагадаємо
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини.