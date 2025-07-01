Великий обмін полоненими ще триває - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що великі обміни військовополоненими з рф ще тривають. Про це Буданов сказав в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Не пройшли, тривають великі обміни. Я сподіваюся на це, як мінімум. Як керівник Координаційного штабу, я, як мінімум, на це сподіваюся - сказав Буданов.

Щодо обмінів тілами загиблих військовослужбовців Кирило Буданов додав: "Тілами зараз не чекаємо".

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини.