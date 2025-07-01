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Великий обмін полоненими ще триває - Буданов

Київ • УНН

 • 421 перегляди

Кирило Буданов, очільник ГУР Міноборони, повідомив, що великі обміни військовополоненими з рф тривають, висловивши сподівання на їх продовження.

Великий обмін полоненими ще триває - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що великі обміни військовополоненими з рф ще тривають. Про це Буданов сказав в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Не пройшли, тривають великі обміни. Я сподіваюся на це, як мінімум. Як керівник Координаційного штабу, я, як мінімум, на це сподіваюся 

- сказав Буданов.

Щодо обмінів тілами загиблих військовослужбовців Кирило Буданов додав: "Тілами зараз не чекаємо".

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
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