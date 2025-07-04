Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Київ • УНН
Україна повернула своїх захисників та цивільних, більшість з яких перебувала в російському полоні з 2022 року. Серед звільнених – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, ДССУ, які боронили Україну в різних регіонах.
Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року, повідомив у п'ятницю Президент Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.
Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року
Зі слів Президента, сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. "Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - зазначив Глава держави.
"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України - звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - вказав Зеленський.
Великий обмін полоненими ще триває - Буданов01.07.25, 22:42 • 2558 переглядiв