Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року

Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року, повідомив у п'ятницю Президент Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року - написав Зеленський.

Зі слів Президента, сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. "Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - зазначив Глава держави.

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України - звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - вказав Зеленський.

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