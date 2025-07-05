Незаконно занял землю возле озера и построил беседки для аренды: в Киеве будут судить изобретательного "предпринимателя"

Полицейские Деснянского управления полиции под процессуальным руководством территориальной прокуратуры города Киева разоблачили 45-летнего местного жителя в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне в Деснянском районе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции в г. Киеве.

Детали

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что киевлянин на берегу озера Среднее Выгуровское самовольно занял земельный участок площадью 40 квадратных метров и построил там шесть беседок.

Далее, правонарушитель сдавал в аренду данные постройки как зону отдыха, для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, которая составляла от 4000 гривен в день - говорится в сообщении.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Проведя все необходимые процессуальные действия, полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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