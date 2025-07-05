Незаконно занял землю возле озера и построил беседки для аренды: в Киеве будут судить изобретательного "предпринимателя"
Киев • УНН
В Киеве 45-летний мужчина самовольно занял 40 квадратных метров земли возле озера Среднее Выгуровское, построил шесть беседок и сдавал их в аренду. Ему грозит до двух лет лишения свободы за самовольное занятие земельного участка и строительство.
Полицейские Деснянского управления полиции под процессуальным руководством территориальной прокуратуры города Киева разоблачили 45-летнего местного жителя в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне в Деснянском районе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции в г. Киеве.
Детали
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что киевлянин на берегу озера Среднее Выгуровское самовольно занял земельный участок площадью 40 квадратных метров и построил там шесть беседок.
Далее, правонарушитель сдавал в аренду данные постройки как зону отдыха, для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, которая составляла от 4000 гривен в день
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.
Проведя все необходимые процессуальные действия, полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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