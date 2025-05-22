В Киеве разоблачили банду аферистов, завладевших квартирами на 6 млн грн

Киевские полицейские разоблачили группу столичных квартирных аферистов, которые под видом наследников завладели недвижимостью на более 6 млн грн. Для реализации мошеннических схем фигуранты использовали фиктивные документы, открывали наследственные дела через подконтрольных нотариусов, оформляли договоры дарения и пожизненного содержания, а затем реализовывали имущество через подставных лиц. Об этом информирует УНН с посланием на Главное управление национальной полиции в городе Киеве.

Детали

Оперативники Управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в городе Киеве разоблачили деятельность группы мошенников, которые в течение длительного времени реализовывали "схемы" завладения недвижимостью в столице и области.

Организатором квартирных махинаций оказался 38-летний житель Киева, который ранее уже попадал в объектив правоохранителей за совершение аналогичных преступлений - говорится в заметке полиции.

Отмечается, что мужчина разработал план и для его реализации привлек нескольких сообщников - работницу госучреждения, которая имела доступ к закрытым реестрам и предоставляла конфиденциальную информацию, приближенных лиц, в задачи которых входило вербовка граждан из социально уязвимых категорий, а также подставных "наследников", через которых оформлялись документы на жилье.

К примеру, в ноябре 2024 года злоумышленники зарегистрировали право собственности на две квартиры в Печерском районе столицы.

Обладая достоверными данными, что у умерших владельцев недвижимости нет наследников, дельцы незаконно оформляли наследство на одну из участниц группы. Выставили квартиры на сайте продажи, а чтобы ускорить подписание соглашений с потенциальными "клиентами", дельцы занижали их рыночную стоимость - сообщили правоохранители.

В другом эпизоде фигуранты втерлись в доверие к мужчине, злоупотреблявшему алкогольными напитками. В течение нескольких месяцев они оказывали на потерпевшего давление, предлагая помочь с продажей квартиры, которая досталась ему в наследство от матери, и приобретением для него меньшей жилой площади. Во время очередного застолья мужчина таки согласился на продажу собственного жилья.

В целом правоохранители задокументировали шесть эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы: незаконное завладение четырех квартир в Дарницком и Печерском районах Киева и городе Борисполе, а также два покушения на присвоение столичной недвижимости.

Полицейские провели 13 санкционированных обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов и изъяли нотариальные договоры и другую документацию на недвижимость, мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерную технику, флэш-носители, автомобили и черновые записи.

Также следователи сообщили о подозрении организатору и трем сообщникам по факту мошенничества (ч. 4 и 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Еще двум - ночной домашний арест.

Напомним

Полиция задержала трех человек, которые мошенническим путем завладевали квартирами уязвимых граждан. Злоумышленники входили в доверие через ремонты и даже заключение браков, а затем перепродавали недвижимость.

Будут судить преступников, которые ради квартир травили людей с инвалидностью