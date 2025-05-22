У Києві викрили банду аферистів, що заволоділи квартирами на 6 млн грн
Київ • УНН
Київські поліцейські викрили групу квартирних аферистів. Шахраї використовували фіктивні документи та підставних осіб. Встановлено, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи щонайменше чотирма квартирами та намагалися заволодіти ще двома. Чотирьом ділкам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Київські поліцейські викрили групу столичних квартирних аферистів, які під виглядом спадкоємців заволоділи нерухомістю на понад 6 млн грн. Для реалізації шахрайських схем фігуранти використовували фіктивні документи, відкривали спадкові справи через підконтрольних нотаріусів, оформлювали договори дарування та довічного утримання, а потім реалізовували майно через підставних осіб. Про це інформує УНН із посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.
Деталі
Оперативники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у місті Києві викрили діяльність групи шахраїв, які протягом тривалого часу реалізовували "схеми" заволодіння нерухомістю в столиці та області.
Організатором квартирних махінацій виявився 38-річний мешканець Києва, який раніше вже потрапляв в об’єктив правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів
Зазначається, що чоловік розробив план і для його реалізації залучив кількох спільників — працівницю держустанови, яка мала доступ до закритих реєстрів і надавала конфіденційну інформацію, наближених осіб, до завдань яких входило вербування громадян із соціально вразливих категорій, а також підставних "спадкоємців", через яких оформлювались документи на житло.
До прикладу, у листопаді 2024 року зловмисники зареєстрували право власності на дві квартири у Печерському районі столиці.
Володіючи достовірними даними, що у померлих власників нерухомості немає спадкоємців, ділки незаконно оформлювали спадщину на одну з учасниць групи. Виставили квартири на сайті продажу, а щоб пришвидшити підписання угод з потенційними "клієнтами", ділки занижували їх ринкову вартість
В іншому епізоді фігуранти втерлись у довіру до чоловіка, що зловживав алкогольними напоями. Протягом кількох місяців вони здійснювали на потерпілого тиск, пропонуючи допомогти з продажем квартири, яка дісталась йому у спадок від матері, і придбанням для нього меншої житлової площі. Під час чергового застілля чоловік таки погодився на продаж власного житла.
Загалом правоохоронці задокументували шість епізодів протиправної діяльності учасників злочинної групи: незаконне заволодіння чотирьох квартир у Дарницькому та Печерському районах Києва та місті Борисполі, а також два замахи на привласнення столичної нерухомості.
Поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів та вилучили нотаріальні договори та іншу документацію на нерухомість, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, флеш-носії, автомобілі та чорнові записи.
Також слідчі повідомили про підозру організатору та трьом спільникам за фактом шахрайства (ч. 4 та 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Двом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще двом - нічний домашній арешт.
Нагадаємо
Поліція затримала трьох осіб, які шахрайським шляхом заволодівали квартирами вразливих громадян. Зловмисники входили в довіру через ремонти та навіть укладання шлюбів, а потім перепродавали нерухомість.
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