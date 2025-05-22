У Києві викрили банду аферистів, що заволоділи квартирами на 6 млн грн

Київські поліцейські викрили групу столичних квартирних аферистів, які під виглядом спадкоємців заволоділи нерухомістю на понад 6 млн грн. Для реалізації шахрайських схем фігуранти використовували фіктивні документи, відкривали спадкові справи через підконтрольних нотаріусів, оформлювали договори дарування та довічного утримання, а потім реалізовували майно через підставних осіб. Про це інформує УНН із посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.

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Оперативники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у місті Києві викрили діяльність групи шахраїв, які протягом тривалого часу реалізовували "схеми" заволодіння нерухомістю в столиці та області.

Організатором квартирних махінацій виявився 38-річний мешканець Києва, який раніше вже потрапляв в об’єктив правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів - йдеться у дописі поліції.

Зазначається, що чоловік розробив план і для його реалізації залучив кількох спільників — працівницю держустанови, яка мала доступ до закритих реєстрів і надавала конфіденційну інформацію, наближених осіб, до завдань яких входило вербування громадян із соціально вразливих категорій, а також підставних "спадкоємців", через яких оформлювались документи на житло.

До прикладу, у листопаді 2024 року зловмисники зареєстрували право власності на дві квартири у Печерському районі столиці.

Володіючи достовірними даними, що у померлих власників нерухомості немає спадкоємців, ділки незаконно оформлювали спадщину на одну з учасниць групи. Виставили квартири на сайті продажу, а щоб пришвидшити підписання угод з потенційними "клієнтами", ділки занижували їх ринкову вартість - повідомили правоохоронці.

В іншому епізоді фігуранти втерлись у довіру до чоловіка, що зловживав алкогольними напоями. Протягом кількох місяців вони здійснювали на потерпілого тиск, пропонуючи допомогти з продажем квартири, яка дісталась йому у спадок від матері, і придбанням для нього меншої житлової площі. Під час чергового застілля чоловік таки погодився на продаж власного житла.

Загалом правоохоронці задокументували шість епізодів протиправної діяльності учасників злочинної групи: незаконне заволодіння чотирьох квартир у Дарницькому та Печерському районах Києва та місті Борисполі, а також два замахи на привласнення столичної нерухомості.

Поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів та вилучили нотаріальні договори та іншу документацію на нерухомість, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, флеш-носії, автомобілі та чорнові записи.

Також слідчі повідомили про підозру організатору та трьом спільникам за фактом шахрайства (ч. 4 та 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Двом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще двом - нічний домашній арешт.

Нагадаємо

Поліція затримала трьох осіб, які шахрайським шляхом заволодівали квартирами вразливих громадян. Зловмисники входили в довіру через ремонти та навіть укладання шлюбів, а потім перепродавали нерухомість.

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