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У Києві викрито групу шахраїв які намагались привласнити приватне аграрне підприємство

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Поліція та СБУ викрили групу шахраїв, які намагалися привласнити аграрне підприємство з 1500 земельними ділянками, скориставшись відсутністю власника за кордоном. Зловмисників затримали під час спроби оформити фіктивний продаж підприємства.

У Києві викрито групу шахраїв які намагались привласнити приватне аграрне підприємство

Поліція Києва спільно із Службою Безпеки України (СБУ) викрила групу аферистів, які намагались привласнити приватне аграрне підприємство та його 1500 ділянок землі по всій країні. За вчинене ділкам загрожує до восьми років ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі

Зазначається, що троє зловмисників за шахрайською схемою намагалися заволодіти приватним сільськогосподарським підприємством, яке володіє земельними ділянками по всій країні та справжній власник якого перебуває за кордоном.

Правоохоронці затримали ділків коли вони намагалися оформити фіктивний продаж підприємства через нотаріуса 

- йдеться у дописі.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що власник аграрного бізнесу виїхав за кордон у 2021 році. Скориставшись його відсутністю, 42-річний киянин спільно з двома товаришами, 48 та 56 років, розробили шахрайську схему з привласнення сільськогосподарського підприємства із 1500 земельними ділянками у різних регіонах України.

Зокрема, за попередньою домовленістю, один з ділків на підставі підробленої довіреності повинен був видавати себе за представника власника бізнесу, а інший виступити у ролі покупця

- повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли вони разом звернулися до нотаріуса для оформлення угоди купівлі-продажу сільськогосподарського підприємства за суму у розмірі 800 тисяч гривень.

Наразі трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - закінчений замах на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Загалом, за вчинене ділкам загрожує до восьми років ув’язнення

- поінформували правоохоронці.

Шахрайську схему викрили слідчі Главку поліції Києва спільно із працівниками ДКІБ СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

В Одеській області викрили групу осіб, підозрюваних у привласненні майже 4 млн грн під час закупівлі захисних споруд. Учасники схеми підписували документи, знаючи про порушення якості укриттів.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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Київ
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