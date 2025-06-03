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Ще двом особам повідомлено про підозру у справі про "відкати" в "Київзеленбуді" – прокуратура

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Керівника районного КП та підрядника підозрюють у причетності до корупційної схеми з «відкатами» керівництву «Київзеленбуду». Посадовцю загрожує відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.

Ще двом особам повідомлено про підозру у справі про "відкати" в "Київзеленбуді" – прокуратура

Керівника одного з районних КП Києва та підрядника підозрюють у причетності до корупційної схеми з "відкатами" керівництву КО "Київзеленбуд". Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Деталі

За процесуального керівництва столичної прокуратури про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України повідомлено посадовцю одного з районних комунальних підприємств Києва. За даними слідства, він представляв інтереси підрядника у відносинах із керівництвом "Київзеленбуду" та сприяв його перемозі у тендерах. Крім того, фігурант мав виступити посередником у передачі понад 1 млн. грн. керівникам об’єднання.

Також слідчі встановили ще одного підприємця, який нібито погодився передавати кошти службовцям за забезпечення перемог у тендерах. Йому інкримінують ч. 1 ст. 369 КК України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, організовану групу, серед якої керівники приватних підприємств та посадовці "Київзеленбуду", підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, які були виділені на капітальні ремонти та реставрацію парків та скверів столиці.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

КиївКримінал та НП
Київ
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