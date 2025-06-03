Еще двум лицам сообщено о подозрении по делу об "откатах" в "Киевзеленстрое" – прокуратура

Руководителя одного из районных КП Киева и подрядчика подозревают в причастности к коррупционной схеме с "откатами" руководству КО "Киевзеленстрой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Детали

При процессуальном руководстве столичной прокуратуры о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины сообщено должностному лицу одного из районных коммунальных предприятий Киева. По данным следствия, он представлял интересы подрядчика в отношениях с руководством "Киевзеленстроя" и способствовал его победе в тендерах. Кроме того, фигурант должен был выступить посредником в передаче более 1 млн. грн. руководителям объединения.

Также следователи установили еще одного предпринимателя, который якобы согласился передавать средства служащим за обеспечение побед в тендерах. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 369 УК Украины – предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним

Как сообщали УНН, организованную группу, среди которой руководители частных предприятий и должностные лица "Киевзеленстроя", подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными на капитальные ремонты и реставрацию парков и скверов столицы.