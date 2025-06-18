В Киеве разоблачена группа мошенников, пытавшихся присвоить частное аграрное предприятие
Киев • УНН
Полиция и СБУ разоблачили группу мошенников, которые пытались присвоить аграрное предприятие с 1500 земельными участками, воспользовавшись отсутствием владельца за границей. Злоумышленников задержали при попытке оформить фиктивную продажу предприятия.
Полиция Киева совместно со Службой Безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу аферистов, которые пытались присвоить частное аграрное предприятие и его 1500 участков земли по всей стране. За содеянное дельцам грозит до восьми лет заключения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Детали
Отмечается, что трое злоумышленников по мошеннической схеме пытались завладеть частным сельскохозяйственным предприятием, которое владеет земельными участками по всей стране и настоящий владелец которого находится за границей.
Правоохранители задержали дельцов, когда они пытались оформить фиктивную продажу предприятия через нотариуса
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что владелец аграрного бизнеса выехал за границу в 2021 году. Воспользовавшись его отсутствием, 42-летний киевлянин совместно с двумя товарищами, 48 и 56 лет, разработали мошенническую схему по присвоению сельскохозяйственного предприятия с 1500 земельными участками в разных регионах Украины.
В частности, по предварительной договоренности, один из дельцов на основании поддельной доверенности должен был выдавать себя за представителя владельца бизнеса, а другой выступить в роли покупателя
Правоохранители задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда они вместе обратились к нотариусу для оформления сделки купли-продажи сельскохозяйственного предприятия за сумму в размере 800 тысяч гривен.
В настоящее время троим фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на приобретение права на имущество путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору, в крупных размерах, в условиях военного положения.
В общей сложности, за содеянное дельцам грозит до восьми лет заключения
Мошенническую схему разоблачили следователи Главка полиции Киева совместно с работниками ДКИБ СБУ и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Напомним
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