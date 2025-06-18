В Киеве разоблачена группа мошенников, пытавшихся присвоить частное аграрное предприятие

$41.530.01
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:37 • 17915 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:24 • 49751 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
14:59 • 45497 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 56461 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 52165 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 95385 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 52308 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 61567 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 153955 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 67112 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
748мм
Популярные новости
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18 июня, 11:20 • 80461 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек18 июня, 12:54 • 57071 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 94222 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 49212 просмотра
Саммит НАТО "будет коротким и целенаправленным", как хочет Трамп, а Зеленского понизили в дипломатическом статусе - The Times17:56 • 10689 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 49349 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 94360 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 95385 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 196997 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 421860 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кайя Каллас
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 117407 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 172305 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 181949 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 239539 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187926 просмотра
Актуальное
Таймс
Instagram
Google Play
Микоян МиГ-29
Су-25

В Киеве разоблачена группа мошенников, пытавшихся присвоить частное аграрное предприятие

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Полиция и СБУ разоблачили группу мошенников, которые пытались присвоить аграрное предприятие с 1500 земельными участками, воспользовавшись отсутствием владельца за границей. Злоумышленников задержали при попытке оформить фиктивную продажу предприятия.

В Киеве разоблачена группа мошенников, пытавшихся присвоить частное аграрное предприятие

Полиция Киева совместно со Службой Безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу аферистов, которые пытались присвоить частное аграрное предприятие и его 1500 участков земли по всей стране. За содеянное дельцам грозит до восьми лет заключения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Детали

Отмечается, что трое злоумышленников по мошеннической схеме пытались завладеть частным сельскохозяйственным предприятием, которое владеет земельными участками по всей стране и настоящий владелец которого находится за границей.

Правоохранители задержали дельцов, когда они пытались оформить фиктивную продажу предприятия через нотариуса 

- говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что владелец аграрного бизнеса выехал за границу в 2021 году. Воспользовавшись его отсутствием, 42-летний киевлянин совместно с двумя товарищами, 48 и 56 лет, разработали мошенническую схему по присвоению сельскохозяйственного предприятия с 1500 земельными участками в разных регионах Украины.

В частности, по предварительной договоренности, один из дельцов на основании поддельной доверенности должен был выдавать себя за представителя владельца бизнеса, а другой выступить в роли покупателя

- сообщили в полиции.

Правоохранители задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда они вместе обратились к нотариусу для оформления сделки купли-продажи сельскохозяйственного предприятия за сумму в размере 800 тысяч гривен.

В настоящее время троим фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на приобретение права на имущество путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору, в крупных размерах, в условиях военного положения.

В общей сложности, за содеянное дельцам грозит до восьми лет заключения

- проинформировали правоохранители.

Мошенническую схему разоблачили следователи Главка полиции Киева совместно с работниками ДКИБ СБУ и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним

В Одесской области разоблачили группу лиц, подозреваемых в присвоении почти 4 млн грн при закупке защитных сооружений. Участники схемы подписывали документы, зная о нарушении качества укрытий.

Еще двум лицам сообщено о подозрении по делу об "откатах" в "Киевзеленстрое" – прокуратура03.06.25, 08:51 • 3156 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9