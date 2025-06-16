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На Одещині викрили схему привласнення майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів

Київ • УНН

 • 752 перегляди

В Одеській області викрили групу осіб, підозрюваних у привласненні майже 4 млн грн під час закупівлі захисних споруд. Учасники схеми підписували документи, знаючи про порушення якості укриттів.

На Одещині викрили схему привласнення майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів

На Одещині викрили злочинну групу, яка привласнила майже 4 мільйони гривень під час закупівлі захисних споруд. До схеми були причетні директор бетонної компанії, посадовці кількох підприємств та представники місцевої влади, які забезпечували перемогу фірми на тендерах та підписували документи, попри порушення якості укриттів. Наразі п’ятьом учасникам оголошено підозру. Про це повідомила Національно поліція України передає УНН.

До організації "схеми" причетний директор компанії, що спеціалізується на вироб-ництві та продажу бетону та бетонних виробів. Як спільників він залучив посадових осіб ще кількох товариств. Також у схемі були залучені й представники органів місце-вого самоврядування. Останні сприяли комерційній структурі у перемозі тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захист та підписували офіційні документи, знаючи про всі нюанси угод та поставлених укриттів

- ідеться у дописі.

Правоохоронці додали, що у ході проведених комплексних заходів та експертних до-сліджень були виявлені порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ, зо-крема використання бетону нижчого класу, відсутність армування споруд, невідповідність укриттів захисним властивостям.

Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях.

Нині пʼятьом фігурантам повідомлено про підозру. Раніше організатор цієї схеми та один із виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти на Київщині

- додали у Національній поліції.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Кривий Ріг
Tesla
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