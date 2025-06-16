Через масштабну схему пів Кривого Рогу опинилося без гарячої води: викрито шахраїв, які завдали 30 млн гривень збитків
Київ • УНН
Викрито схему, за якою колишні керівники теплоенергетичного підприємства вивезли понад 1140 водонагрівачів. Через це 250 тисяч мешканців та підприємства залишилися без гарячої води, збитки склали 30 млн.
Повідомлено підозри колишнім керівникам одного з державних теплоенергетичних підприємств Кривого Рогу. Організатори та учасники оборудки під виглядом "переміщення обладнання" вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Внаслідок масштабної схеми без гарячої води залишилася половина Кривого Рогу, пише поліція. Зазначається, що вже викрито учасників оборудки, яка призвела до того, що понад 250 тисяч мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури міста - без постачання гарячої води. При цьому загальна сума збитків оцінюється станом на зараз у майже 30 мільйонів гривень .
За даними правоохоронців, колишні керівники одного з державних теплоенергетичних підприємств міста разом зі спільниками вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів на закриту територію підприємства. Це було зроблено під виглядом "переміщення обладнання задля його збереження в умовах воєнного стану". Слідство повідомляє, що фігуранти демонтували з обладнання латунні трубки, які містили кольорові метали.
Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами — зокрема одягом, і повертали на місце, імітуючи їхній робочий стан.
Встановлено, що фігуранти реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю.
Таким чином, задокументовано понад 65 епізодів злочинної діяльності, до якої причетні вищевказані фігуранти.
За результатами зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім десятьом членам злочинної організації про підозру. За скоєне їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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