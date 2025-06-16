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Из-за масштабной схемы пол Кривого Рога оказалось без горячей воды: разоблачены мошенники, нанесшие 30 млн гривен убытков

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Разоблачена схема, по которой бывшие руководители теплоэнергетического предприятия вывезли более 1140 водонагревателей. Из-за этого 250 тысяч жителей и предприятия остались без горячей воды, убытки составили 30 млн.

Из-за масштабной схемы пол Кривого Рога оказалось без горячей воды: разоблачены мошенники, нанесшие 30 млн гривен убытков

Сообщено о подозрениях бывшим руководителям одного из государственных теплоэнергетических предприятий Кривого Рога. Организаторы и участники сделки под видом "перемещения оборудования" вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В результате масштабной схемы без горячей воды осталась половина Кривого Рога, пишет полиция. Отмечается, что уже разоблачены участники сделки, которая привела к тому, что более 250 тысяч жителей, десятки предприятий и учреждений критической инфраструктуры города - без поставки горячей воды. При этом общая сумма убытков оценивается по состоянию на сейчас почти в 30 миллионов гривен.

По данным правоохранителей, бывшие руководители одного из государственных теплоэнергетических предприятий города вместе с сообщниками вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов на закрытую территорию предприятия. Это было сделано под видом "перемещения оборудования для его сохранения в условиях военного положения". Следствие сообщает, что фигуранты демонтировали с оборудования латунные трубки, содержавшие цветные металлы.

Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали на место, имитируя их рабочее состояние.

Установлено, что фигуранты реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов и без предусмотренного законодательством радиационного контроля.

Таким образом, задокументировано более 65 эпизодов преступной деятельности, к которой причастны вышеуказанные фигуранты.

По результатам собранных доказательств следователи полиции сообщили всем десяти членам преступной организации о подозрении. За содеянное им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности и БЭБ разоблачили бывших гендиректора и коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго", которые допустили убытки предприятия на 730 млн грн.

Правоохранительные органы прекратили незаконную добычу угля на территории Краматорского района Донецкой области - в результате деятельности государству был нанесен ущерб в более чем 5 миллиардов гривен.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Кривой Рог
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