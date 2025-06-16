В Одесской области разоблачили схему присвоения почти 4 млн грн при закупке укрытий
Киев • УНН
В Одесской области разоблачили группу лиц, подозреваемых в присвоении около 4 млн грн при закупке защитных сооружений. Участники схемы подписывали документы, зная о нарушениях качества укрытий.
В Одесской области разоблачили преступную группу, которая присвоила почти 4 миллиона гривен при закупке защитных сооружений. К схеме были причастны директор бетонной компании, должностные лица нескольких предприятий и представители местной власти, которые обеспечивали победу фирмы на тендерах и подписывали документы, несмотря на нарушения качества укрытий. В настоящее время пяти участникам объявлено подозрение. Об этом сообщила Национальная полиция Украины передает УНН.
К организации "схемы" причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В качестве сообщников он привлек должностных лиц еще нескольких обществ. Также в схеме были привлечены и представители органов местного самоуправления. Последние способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная обо всех нюансах соглашений и поставленных укрытий
Правоохранители добавили, что в ходе проведенных комплексных мероприятий и экспертных исследований были выявлены нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности использование бетона низшего класса, отсутствие армирования сооружений, несоответствие укрытий защитным свойствам.
Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед поставкой и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях.
Сейчас пяти фигурантам сообщено о подозрении. Ранее организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений в Киевской области
Из-за масштабной схемы пол Кривого Рога оказалось без горячей воды: разоблачены мошенники, нанесшие 30 млн гривен убытков16.06.25, 14:26 • 1818 просмотров