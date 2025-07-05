Незаконно зайняв землю біля озера та збудував альтанки для оренди: у Києві судитимуть винахідливого "підприємця"

Поліцейські Деснянського управління поліції за процесуального керівництва територіальної прокуратури міста Києва викрили 45-річного місцевого мешканця у самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронній зоні в Деснянському районі. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління національної поліції у м. Києві.

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В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що киянин на березі озера Середнє Вигурівське самовільно зайняв земельну ділянку площею 40 квадратних метрів й збудував там шість альтанок.

Далі, правопорушник здавав в оренду дані будівлі як зону відпочинку, для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, який становив від 4000 гривень на день - йдеться у дописі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України.

Провівши всі необхідні процесуальні дії, поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

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