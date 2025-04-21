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Кібершахраї Азії йдуть на Африку та Південну Америку, уникаючи облав

Київ • УНН

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Азійські кібершахрайські синдикати розширюють свою діяльність на Африку та Південну Америку, як свідчить звіт ООН. Це відбувається через переміщення операцій для уникнення репресій у Південно-Східній Азії.

Кібершахраї Азії йдуть на Африку та Південну Америку, уникаючи облав

Азійські злочинні синдикати, що стоять за багатомільярдною індустрією кібершахраїв, розширюються по всьому світу, включаючи Південну Америку та Африку. Безпекові рейди в Південно-Східній Азії не стримують їхню діяльність, йдеться в звіті ООН. 

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), злочинні мережі, які виникли в Південно-Східній Азії в останні роки, відкривають розгалужені комплекси, де проживають десятки тисяч працівників. Багато з них стали жертвами торгівлі людьми та були змушені заманювати жертв по всьому світу у глобальну злочинну індустрію.

Незважаючи на те, що уряди Південно-Східної Азії посилили репресії, синдикати змінили місце дислокації в регіоні та за його межами.

Відбувся потенційно незворотний ефект, який дав злочинним групам вільно переміщуватися за потреби. Він поширюється як рак. Влада лікує це в одній зоні, але коріння ніколи не зникає, воно просто мігрує

- сказав діючий регіональний представник UNODC у Південно-Східній Азії та Тихому океані Бенедикт Гофманн.

Дослідження UNODC показують, що в усьому світі існують сотні великих злочинних ферм, які приносять десятки мільярдів доларів щорічного прибутку. Агентство закликало країни працювати разом і активізувати зусилля для переривання фінансування банд.

Регіональна індустрія кібершахрайства... випереджає інші транснаціональні злочини, враховуючи те, що її легко масштабувати та вона здатна охопити мільйони потенційних жертв онлайн, без необхідності переміщувати або перевозити незаконні товари через кордони

- сказав Джон Войчік, регіональний аналітик UNODC.

Лише Сполучені Штати повідомили про збитки від шахрайства з криптовалютою на суму понад 5,6 мільярда доларів США у 2023 році, у тому числі понад 4 мільйони доларів від так званих шахрайств із зарізанням свиней або романтичних шахрайств, спрямованих на вимагання грошей у часто літніх та вразливих людей.

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Операції проти злочинних угруповань

Останніми місяцями влада Китаю, звідки походить багато угруповань, Таїланду та М’янми розпочала придушення шахрайських операцій у беззаконних районах на кордоні Таїланду та М’янми. При цьому Таїланд припинив постачання електроенергії, палива та Інтернету до районів, де розташовані шахрайські комплекси.

Але синдикати адаптувалися, переміщуючи операції між "найвіддаленішими, вразливими та недостатньо підготовленими частинами Південно-Східної Азії", особливо в Лаосі, М’янмі та Камбоджі та за їх межами, використовуючи юрисдикції зі слабким управлінням і високим рівнем корупції, повідомляє UNODC.

Рейди в тих частинах Камбоджі, де галузь найбільш помітна, "привели до значного розширення у віддалених місцях", включаючи західну провінцію країни Кох Конг, а також райони, що межують з Таїландом і В’єтнамом, заявили в агентстві ООН.

Нові об’єкти також продовжують розроблятися в М’янмі, яка переживає збройний конфлікт, що розростається, оскільки військові захопили владу чотири роки тому.

За даними агентства ООН, синдикати розширилися в Південній Америці, прагнучи посилити відмивання грошей і підпільне банківське партнерство з південноамериканськими наркокартелями.

Вони все активніше відкривають операції в Африці, зокрема в Замбії, Анголі та Намібії, а також у Східній Європі, включаючи Грузію, повідомляє агентство. За даними агентства, злочинні угруповання також швидко диверсифікували свою робочу силу, вербуючи людей багатьох національностей по всьому світу.

Громадяни понад 50 країн – від Бразилії до Нігерії, Шрі-Ланки та Узбекистану – були врятовані під час недавніх рейдів на кордоні Таїланду та М’янми.

Міжнародне співтовариство перебуває у "критичній точці перелому", заявили в UNODC, закликаючи, що нездатність вирішити проблему матиме "безпрецедентні наслідки для Південно-Східної Азії, які відіб’ються у всьому світі".

Доповнення

Низка кримінальних справ у США вказують на наявність екосистеми хакерів-найманців які діють у цілях, які можуть бути вигідними уряду КНР.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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