США звинувачує 12 китайців у масштабних кібератаках
Київ • УНН
Мін'юст США висунув звинувачення 12 громадянам Китаю за глобальні кіберзлочини проти держустанов та дисидентів. Серед звинувачених - хакери-найманці та співробітники приватної хакерської фірми I-Soon.
Низка кримінальних справ у США вказують на наявність екосистеми хакерів-найманців які діють у цілях, які можуть бути вигідними уряду КНР.
Передає УНН із посиланням на AP News.
Міністерство юстиції США оголосило в середу, що 12 громадянам Китаю, включаючи хакерів-найманців, співробітників правоохоронних органів і співробітників приватної хакерської фірми, пред'явлено звинувачення у зв'язку з глобальними кампаніями кіберзлочинності, спрямованими проти дисидентів, інформаційних організацій, агентств США та університетів.
Низка кримінальних справ у Нью-Йорку та Вашингтоні додає нові подробиці до того, що, за словами офіційних осіб США, є процвітаючою екосистемою хакерства за наймом у Китаї.
Одна справа стосується хакерської компанії I-Soon, яка нібито продавала викрадені дані китайській владі. Інший обвинувальний акт пов'язує китайських хакерів з витоком даних американських технологічних компаній і державних установ. Серед цілей було Міністерство фінансів США, яке зазнало серйозного порушення кібербезпеки минулого року.
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Звинувачення з'явилися в той час, коли уряд США попередив про все більш витончену кіберзагрозу з боку Китаю, включаючи минулорічний злам телекомунікаційних компаній під назвою Salt Typhoon, який надав Пекіну доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов невідомої кількості американців.
Доповнення
Державний департамент США пропонує винагороду в 2 мільйони доларів за інформацію, яка призведе до арешту двох китайських хакерів.
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