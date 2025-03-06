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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34136 перегляди

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США звинувачує 12 китайців у масштабних кібератаках

Київ • УНН

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Мін'юст США висунув звинувачення 12 громадянам Китаю за глобальні кіберзлочини проти держустанов та дисидентів. Серед звинувачених - хакери-найманці та співробітники приватної хакерської фірми I-Soon.

США звинувачує 12 китайців у масштабних кібератаках

Низка кримінальних справ у США вказують на наявність екосистеми хакерів-найманців які діють у цілях, які можуть бути вигідними уряду КНР.

Передає УНН із посиланням на AP News.

Міністерство юстиції США оголосило в середу, що 12 громадянам Китаю, включаючи хакерів-найманців, співробітників правоохоронних органів і співробітників приватної хакерської фірми, пред'явлено звинувачення у зв'язку з глобальними кампаніями кіберзлочинності, спрямованими проти дисидентів, інформаційних організацій, агентств США та університетів.

Низка кримінальних справ у Нью-Йорку та Вашингтоні додає нові подробиці до того, що, за словами офіційних осіб США, є процвітаючою екосистемою хакерства за наймом у Китаї.

Одна справа стосується хакерської компанії I-Soon, яка нібито продавала викрадені дані китайській владі. Інший обвинувальний акт пов'язує китайських хакерів з витоком даних американських технологічних компаній і державних установ. Серед цілей було Міністерство фінансів США, яке зазнало серйозного порушення кібербезпеки минулого року.

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Звинувачення з'явилися в той час, коли уряд США попередив про все більш витончену кіберзагрозу з боку Китаю, включаючи минулорічний злам телекомунікаційних компаній під назвою Salt Typhoon, який надав Пекіну доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов невідомої кількості американців.

Доповнення

Державний департамент США пропонує винагороду в 2 мільйони доларів за інформацію, яка призведе до арешту двох китайських хакерів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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