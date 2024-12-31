Пекін заперечує свою причетність до хакерської атаки на міністерство фінансів США

Китай відповів на заяви Міністерства фінансів США про те, що китайська кібератака була використана для обходу його комп'ютерної безпеки і викрадення документів.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Пекін спростував звинувачення в тому, що підтримувана Китаєм організація відповідальна за кібератаку на Міністерство фінансів США.

Китай "завжди виступав проти будь-якої форми хакерських атак", але "ще більше виступає проти поширення неправдивої інформації проти Китаю в політичних цілях", ідеться у відповіді.

Раніше Міністерство фінансів США заявило, що підтримувана Китаєм кібератака мала на меті проникнення на кілька робочих місць департаменту. За словами речника міністерства, зловмисники отримали доступ до комп'ютерів Мінфіну та деяких документів через зовнішнього провайдера послуг безпеки на початку грудня 2024 року. Зловмисники змогли отримати віддалений доступ до робочих станцій і певних несекретних документів.

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