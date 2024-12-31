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Пекін заперечує свою причетність до хакерської атаки на міністерство фінансів США

Пекін заперечує свою причетність до хакерської атаки на міністерство фінансів США

Київ • УНН

 • 22383 перегляди

Пекін заперечує причетність до кібератаки на Міністерство фінансів США, яка сталася на початку грудня. Хакери отримали доступ до несекретних документів через зовнішнього провайдера безпеки.

Китай відповів на заяви Міністерства фінансів США про те, що китайська кібератака була використана для обходу його комп'ютерної безпеки і викрадення документів.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Пекін спростував звинувачення в тому, що підтримувана Китаєм організація відповідальна за кібератаку на Міністерство фінансів США.

Китай "завжди виступав проти будь-якої форми хакерських атак", але "ще більше виступає проти поширення неправдивої інформації проти Китаю в політичних цілях", ідеться у відповіді. 

Раніше Міністерство фінансів США заявило, що підтримувана Китаєм кібератака мала на меті проникнення на кілька робочих місць департаменту. За словами речника міністерства, зловмисники отримали доступ до комп'ютерів Мінфіну та деяких документів через зовнішнього провайдера послуг безпеки на початку грудня 2024 року. Зловмисники змогли отримати віддалений доступ до робочих станцій і певних несекретних документів.

Спростовано фейк про хакерську атаку на телемарафон з повідомленням про "Орешник"30.12.24, 22:13 • 25976 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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