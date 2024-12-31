Пекин отрицает свою причастность к хакерской атаке на министерство финансов США
Киев • УНН
Пекин отрицает причастность к кибератаке на Министерство финансов США, которая произошла в начале декабря. Хакеры получили доступ к несекретным документам через внешнего провайдера безопасности.
Китай ответил на заявления Министерства финансов США о том, что китайская кибератака была использована для обхода его компьютерной безопасности и похищения документов.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Пекин опроверг обвинения в том, что поддерживаемая Китаем организация ответственна за кибератаку на Министерство финансов США.
Китай «всегда выступал против любой формы хакерских атак», но «еще больше выступает против распространения ложной информации против Китая в политических целях», говорится в ответе.
Ранее Министерство финансов США заявило, что поддерживаемая Китаем кибератака имела целью проникновение на несколько рабочих мест департамента. По словам представителя министерства, злоумышленники получили доступ к компьютерам Минфина и некоторым документам через внешнего провайдера услуг безопасности в начале декабря 2024 года. Злоумышленники смогли получить удаленный доступ к рабочим станциям и определенным несекретным документам.
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