Опровергнут фейк о хакерской атаке на телемарафон с сообщением об "Орешнике"
Киев • УНН
Центр SPRAVDI опроверг информацию о хакерской атаке на Национальный телемарафон. Телеканалы работают в штатном режиме, никаких технических сбоев не зафиксировано.
Фейк о хакерской атаке на Национальный телемарафон опровергнут. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Детали
По информации, речь идет о якобы замене телепрограмм на сообщения о вымышленной угрозе удара "Орешником""
Эта информация является очередным вражеским вбросом, цель которого - дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди украинцев. Национальные телеканалы работают в штатном режиме, а провайдеры и зрители не сообщали ни о каких технических сбоях или проблемах с трансляцией.
Медиа призывают граждан быть бдительными, доверять только проверенным источникам и не распространять сомнительную информацию, которая может ослабить единство общества.
Хакерская атака на украинское ТВ: зрители увидели пророссийские ролики5 дек. 2024, 17:35 • 24640 просмотров