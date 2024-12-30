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Спростовано фейк про хакерську атаку на телемарафон з повідомленням про "Орешник"

Київ • УНН

 • 25976 перегляди

Центр SPRAVDI спростував інформацію про хакерську атаку на Національний телемарафон. Телеканали працюють у штатному режимі, жодних технічних збоїв не зафіксовано.

Фейк про хакерську атаку на Національний телемарафон спростовано. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

За інформацією, йдеться про нібито заміну телепрограм на повідомлення щодо вигаданої загрози удару "Орешником". 

Ця інформація є черговим ворожим вкидом, мета якого – дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед українців. Національні телеканали працюють у штатному режимі, а провайдери та глядачі не повідомляли про жодні технічні збої чи проблеми з трансляцією. 

Медіа закликають громадян бути пильними, довіряти лише перевіреним джерелам і не поширювати сумнівну інформацію, яка може послабити єдність суспільства.

Хакерська атака на українське ТБ: глядачі побачили проросійські ролики05.12.24, 19:35 • 24883 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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