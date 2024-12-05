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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хакерская атака на украинское ТВ: зрители увидели пророссийские ролики

Хакерская атака на украинское ТВ: зрители увидели пророссийские ролики

Киев  •  УНН

 • 7825 просмотра

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Хакеры вмешались в эфир украинских телеканалов, заменив программы на пророссийские видео. Провайдеры сообщили о проблемах с сигналом и пообещали решить их в течение вечера.

Из-за хакерской атаки пострадали эфиры ряда украинских телеканалов. Провайдеры также отметили, что возможна проблема с сигналом.

Передает УНН со ссылкой на мониторинговые тг-каналы и общественное.

Сегодня вечером зрители украинского тв могли увидеть вместо традиционной программы нечто похожее на хакерскую атаку с использованием пророссийских роликов.

Вместо вещания украинского тв, появилось видео в котором женщина на русском языке рассказывает о "плохой жизни в Украине"

По данным Общественного, ряд провайдеров, транслирующих украинские телеканалы подверглась атаке. Также известно, что в отношении ситуации есть комментарий со стороны провайдеров. Указывается о проблемах с сигналом. Обещают, что проблема будет решена в течение вечера.

Атака хакеров: в Астане появился украинский флаг на LED-экране в день приезда путина27 нояб. 2024, 20:48 • 15838 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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