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Атака хакеров: в Астане появился украинский флаг на LED-экране в день приезда путина

Киев  •  УНН

 • 4391 просмотра

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На LED-экране возле театра "Астана Опера" появился украинский флаг в день визита путина в Казахстан.

В среду вечером в Сети появилось видео с окрашенным в традиционный желто-голубой цвет флагом Украины возле столичного театра "Астана Опера". Об этом сообщает Телеграм-канал ORDA, пишет УНН.

детали

"Хакеры взломали экран на "Астана Опера". Акимат его отключает",-подписали видео авторы инстаграм - аккаунта, опубликовавшего запись, - говорится в сообщении.

После публикации ролика на сайте КазТАГ с главным редактором связались представители "Керуен". Медиа".

Они объяснили покраску флага рф цветом флага Украины "замыканием кабеля".

В 16: 30 на LED-экране Керуэн медиа на изображении флага рф на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало ярче. Таким образом, при производстве видео на мобильный телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым

- уточнил заместитель директора Керуэн медиа по технической части Мухтар Бекбосинов.

Напомним

Путин совершил государственный визит в Казахстан для переговоров с Токаевым.

Flightradar не зафиксировал борт кремлевского диктатора, в то же время другие воздушные суда вынуждены были кружить, ожидая приземления Путина в Астане.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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