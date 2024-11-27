Атака хакеров: в Астане появился украинский флаг на LED-экране в день приезда путина
Киев • УНН
На LED-экране возле театра "Астана Опера" появился украинский флаг в день визита путина в Казахстан.
В среду вечером в Сети появилось видео с окрашенным в традиционный желто-голубой цвет флагом Украины возле столичного театра "Астана Опера". Об этом сообщает Телеграм-канал ORDA, пишет УНН.
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"Хакеры взломали экран на "Астана Опера". Акимат его отключает",-подписали видео авторы инстаграм - аккаунта, опубликовавшего запись, - говорится в сообщении.
После публикации ролика на сайте КазТАГ с главным редактором связались представители "Керуен". Медиа".
Они объяснили покраску флага рф цветом флага Украины "замыканием кабеля".
В 16: 30 на LED-экране Керуэн медиа на изображении флага рф на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало ярче. Таким образом, при производстве видео на мобильный телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым
Напомним
Путин совершил государственный визит в Казахстан для переговоров с Токаевым.
Flightradar не зафиксировал борт кремлевского диктатора, в то же время другие воздушные суда вынуждены были кружить, ожидая приземления Путина в Астане.