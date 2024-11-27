Атака хакеров: в Астане появился украинский флаг на LED-экране в день приезда путина

В среду вечером в Сети появилось видео с окрашенным в традиционный желто-голубой цвет флагом Украины возле столичного театра "Астана Опера". Об этом сообщает Телеграм-канал ORDA, пишет УНН.

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"Хакеры взломали экран на "Астана Опера". Акимат его отключает",-подписали видео авторы инстаграм - аккаунта, опубликовавшего запись, - говорится в сообщении.

После публикации ролика на сайте КазТАГ с главным редактором связались представители "Керуен". Медиа".

Они объяснили покраску флага рф цветом флага Украины "замыканием кабеля".

В 16: 30 на LED-экране Керуэн медиа на изображении флага рф на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало ярче. Таким образом, при производстве видео на мобильный телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым