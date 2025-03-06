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США обвиняют 12 китайцев в масштабных кибератаках

Киев • УНН

 • 12409 просмотра

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 гражданам Китая за глобальные киберпреступления против государственных учреждений и диссидентов. Среди обвиняемых - хакеры-наемники и сотрудники частной хакерской фирмы I-Soon.

США обвиняют 12 китайцев в масштабных кибератаках

Ряд уголовных дел в США указывает на наличие экосистемы хакеров-наемников, которые действуют в целях, которые могут быть выгодны правительству КНР.

Передает УНН с ссылкой на AP News.

Министерство юстиции США объявило в среду, что 12 гражданам Китая, включая хакеров-наемников, сотрудников правоохранительных органов и сотрудников частной хакерской фирмы, предъявлены обвинения в связи с глобальными кампаниями киберпреступности, направленными против диссидентов, информационных организаций, агентств США и университетов.

Ряд уголовных дел в Нью-Йорке и Вашингтоне добавляет новые подробности к тому, что, по словам официальных лиц США, является процветающей экосистемой хакерства наемников в Китае.

Одно дело касается хакерской компании I-Soon, которая якобы продавала украденные данные китайским властям. Другой обвинительный акт связывает китайских хакеров с утечкой данных американских технологических компаний и государственных учреждений. Среди целей было Министерство финансов США, которое подверглось серьезному нарушению кибербезопасности в прошлом году.

Пекин отрицает свою причастность к хакерской атаке на министерство финансов США31.12.24, 13:06 • 22406 просмотров

Обвинения появились в то время, когда правительство США предупредило о все более изощренной киберугрозе со стороны Китая, включая прошлогодний взлом телекоммуникационных компаний под названием Salt Typhoon, который предоставил Пекину доступ к частным текстовым сообщениям и телефонным разговорам неизвестного количества американцев.

Дополнение

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в 2 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту двух китайских хакеров.

Китайские хакеры два года читали почту бельгийской разведки: что известно26.02.25, 21:00 • 38154 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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