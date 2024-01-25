В Шрі-Ланці ухвалили закон, який передбачає відповідальність соціальних мереж за "незаконний" контент

Законодавці Шрі-Ланки в середу, 24 січня, ухвалили законопроєкт про регулювання онлайн-контенту. Він накладає відповідальність за "незаконний" контент на платформи соціальних мереж. Документ на думку опозиційних політиків і активістів, перешкоджатиме свободі слова. Про це пише Reuters, інформує УНН.

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Законопроєкт про безпеку в Інтернеті пропонує тюремні терміни за контент, який комісія з п'яти осіб вважає незаконним, і накладає відповідальність за такий контент на своїх платформах на такі соціальні медіа-платформи, як Google (GOOGL.O), що належить Alphabet, Facebook (META.O) і X, раніше відомий як Twitter.

Уряд президента Раніла Вікремесінге стверджує, що законопроєкт спрямований на боротьбу з кіберзлочинністю, включно з жорстоким поводженням з дітьми, крадіжкою даних і онлайн-шахрайством.

"Минулого року в Шрі-Ланці було 8000 скарг на кіберзлочини. Ми всі згодні з тим, що нам потрібні закони для вирішення цих проблем. Саме тому ми ухвалюємо цей закон", - заявив міністр громадської безпеки Тиран Аллес, презентуючи законопроєкт у палаті представників.

Азіатська інтернет-коаліція (AIC), членами якої є Apple (AAPL.O), Amazon (AMZN.O), Google і Yahoo, попередила Шрі-Ланку, що законопроєкт може вплинути на інвестиції в ІТ-індустрію країни, і закликала внести до нього суттєві поправки.

"Ми беззастережно дотримуємося нашої позиції, що законопроєкт про безпеку в Інтернеті в його нинішньому вигляді непрацездатний і підірве потенційний ріст і прямі іноземні інвестиції в цифрову економіку Шрі-Ланки", - йдеться в заяві AIC.

Минулого року Управління ООН з прав людини заявило, що закон "потенційно може криміналізувати майже всі форми законного висловлювання думок", а організація Human Rights Watch, що базується в Нью-Йорку, заявила, що він "серйозно загрожує" праву на свободу висловлювання думок у країні.

"Шрі-Ланка співпрацює з AIC і проводить консультації із зацікавленими сторонами з листопада. Ми готові розглянути нові зміни і внести їх у законодавство пізніше", - сказав Аллес перед тим, як дебати щодо законопроєкту завершилися в середу і було оголошено голосування.

Як повідомляється, невелика група активістів і представників опозиції протестувала проти законопроєкту біля будівлі парламенту.

Харша де Сільва, законодавець від головної опозиційної партії Шрі-Ланки Samagi Jana Balawegaya, заявив у парламенті, що притягати до відповідальності платформи соціальних мереж неправильно.

"Цей закон є загрозою для нашої демократії. Це матиме серйозний негативний вплив на розвиток електронної комерції в Шрі-Ланці, щоб забезпечити роботою нашу молодь і допомогти нашій економіці, яка відчайдушно потребує зростання", - сказав він.

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