В Шри-Ланке приняли закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент

Законодатели Шри-Ланки в среду, 24 января, приняли законопроект о регулировании онлайн-контента. Он накладывает ответственность за "незаконный" контент на платформы социальных сетей. Документ по мнению оппозиционных политиков и активистов, будет препятствовать свободе слова. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Законопроект о безопасности в Интернете предлагает тюремные сроки за контент, который комиссия из пяти человек считает незаконным, и накладывает ответственность за такой контент на своих платформах на такие социальные медиа-платформы, как Google (GOOGL.O), принадлежащий Alphabet, Facebook (META.O) и X, ранее известный как Twitter.

Правительство президента Ранила Викремесинге утверждает, что законопроект направлен на борьбу с киберпреступностью, включая жестокое обращение с детьми, кражу данных и онлайн-мошенничество.

"В прошлом году в Шри-Ланке было 8000 жалоб на киберпреступления. Мы все согласны с тем, что нам нужны законы для решения этих проблем. Именно поэтому мы принимаем этот закон", - заявил министр общественной безопасности Тиран Аллес, представляя законопроект в палате представителей.

Азиатская интернет-коалиция (AIC), членами которой являются Apple (AAPL.O), Amazon (AMZN.O), Google и Yahoo, предупредила Шри-Ланку, что законопроект может повлиять на инвестиции в ИТ-индустрию страны, и призвала внести в него существенные поправки.

"Мы безоговорочно придерживаемся нашей позиции, что законопроект о безопасности в Интернете в его нынешнем виде неработоспособен и подорвет потенциальный рост и прямые иностранные инвестиции в цифровую экономику Шри-Ланки", - говорится в заявлении AIC.

В прошлом году Управление ООН по правам человека заявило, что закон "потенциально может криминализировать почти все формы законного выражения мнений", а базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch заявила, что он "серьезно угрожает" праву на свободу выражения мнений в стране.

"Шри-Ланка сотрудничает с AIC и проводит консультации с заинтересованными сторонами с ноября. Мы готовы рассмотреть новые изменения и внести их в законодательство позже", - сказал Аллес перед тем, как дебаты по законопроекту завершились в среду и было объявлено голосование.

Как сообщается, небольшая группа активистов и представителей оппозиции протестовала против законопроекта у здания парламента.

Харша де Сильва, законодатель от главной оппозиционной партии Шри-Ланки Samagi Jana Balawegaya, заявил в парламенте, что привлекать к ответственности платформы социальных сетей неправильно.

"Этот закон является угрозой для нашей демократии. Это окажет серьезное негативное влияние на развитие электронной коммерции в Шри-Ланке, чтобы обеспечить работой нашу молодежь и помочь нашей экономике, которая отчаянно нуждается в росте", - сказал он.

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