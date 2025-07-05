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NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Рыночная капитализация NVIDIA достигла рекордных $3,92 трлн по состоянию на 4 июля 2025 года, обойдя Apple и Microsoft. Рост обусловлен высоким спросом на ее чипы для обучения больших языковых моделей.

NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

Рыночная капитализация NVIDIA достигла рекордных $3,92 трлн, что делает ее самой дорогой публичной компанией в истории. Еще две недели назад капитализация NVIDIA составляла $3,34 трлн, то есть рост за этот период составил более 17%. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные аналитического ресурса CompaniesMarketCap (через NotebookCheck), по состоянию на 4 июля 2025 года.

Детали

Предыдущий рекорд принадлежал Apple, которая 6 декабря 2024 года оценивалась в $3,915 трлн. NVIDIA сумела опередить не только Apple, но и Microsoft, которая также занимает топовые позиции в технологическом секторе.

Текущий рост стоимости NVIDIA — результат высокого спроса на ее чипы, которые широко используются технологическими компаниями для обучения больших языковых моделей.

Несмотря на наличие собственных ИИ-моделей, NVIDIA не фокусируется на разработке потребительских продуктов вроде чат-ботов. Ее решения — инфраструктурные, ориентированные на отрасли, требующие больших вычислительных мощностей. Один из примеров — модель Nemotron-4 (340B), предназначенная для генерации синтетических данных.

Если интерес к искусственному интеллекту будет сохраняться на высоком уровне, NVIDIA имеет все шансы еще больше укрепить свои позиции на рынке.

Напомним

Microsoft сокращает около 9000 рабочих мест по всему миру, что составляет менее 4% ее рабочей силы. Это происходит на фоне рекордных прибылей компании и масштабного внедрения генеративного искусственного интеллекта.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаТехнологии
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