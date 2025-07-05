NVIDIA стала найдорожчою компанією в світі, випередивши Microsoft та Apple

Ринкова капіталізація NVIDIA досягла рекордних $3,92 трлн, що робить її найдорожчою публічною компанією в історії. Ще два тижні тому капіталізація NVIDIA становила $3,34 трлн, тобто зростання за цей період відбулося на понад 17%. Про це інформує УНН з посиланням на дані аналітичного ресурсу CompaniesMarketCap (через NotebookCheck), станом на 4 липня 2025 року.

Деталі

Попередній рекорд належав Apple, яка 6 грудня 2024 року оцінювалася в $3,915 трлн. NVIDIA зуміла випередити не лише Apple, а й Microsoft, яка також посідає топові позиції в технологічному секторі.

Поточне зростання вартості NVIDIA - результат високого попиту на її чипи, які широко використовуються технологічними компаніями для навчання великих мовних моделей.

Попри наявність власних ШІ-моделей, NVIDIA не фокусується на розробці споживчих продуктів на кшталт чат-ботів. Її рішення — інфраструктурні, орієнтовані на галузі, що потребують великих обчислювальних потужностей. Один із прикладів — модель Nemotron-4 (340B), призначена для генерації синтетичних даних.

Якщо інтерес до штучного інтелекту зберігатиметься на високому рівні, NVIDIA має всі шанси ще більше зміцнити свої позиції на ринку.

Нагадаємо

Microsoft скорочує близько 9000 робочих місць по всьому світу, що становить менше 4% її робочої сили. Це відбувається на тлі рекордних прибутків компанії та масштабного впровадження генеративного штучного інтелекту.

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