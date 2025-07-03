Рекордні звільнення: Microsoft урізає штат на майже 10 тисяч працівників на тлі залучення штучного інтелекту

Попри ринкову вартість у понад 3,6 трлн доларів і квартальний прибуток у майже у 26 млрд доларів, Microsoft звільняє близько 9000 працівників по всьому світу. Компанія пояснює це реструктуризацією, однак масові скорочення збігаються з масштабним впровадженням генеративного штучного інтелекту, що викликає тривогу на ринку праці. Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Програмний гігант, який відіграє центральну роль у бумі генеративного штучного інтелекту, підтвердив Gizmodo у середу, що він "переживає черговий великий раунд звільнень".

Хоча Microsoft не надала точної цифри, сказавши, що це "менш як 4% його робочої сили". Втім Gizmodo оцінює загальну кількість скорочень "приблизно в 9000 робочих місць", виходячи з внутрішніх оголошень та раніше повідомлених скорочень впродовж року.

Станом на червень 2024 року, коли компанія востаннє оприлюднювала дані про свою робочу силу, Microsoft мав 228 000 співробітників.

За даними видання, звільнення відбувалися наразі відбувалися так: "менш як 1% персоналу було скорочено в січні (пов'язано з результатами діяльності), понад 6000 робочих місць було скорочено в травні, ще 300 - у червні".

Загальна кількість скорочень за липень становитиме близько 8777 робочих місць, або трохи менш як 4 % світової робочої сили - підрахував Gizmodo.

Ми продовжуємо впроваджувати організаційні та кадрові зміни, необхідні для того, щоб позиціювати компанію та команди для успіху на динамічному ринку – заявив речник Microsoft, не надаючи додаткових подробиць.

Скорочення стосуються низки рівнів, відділів та географічних регіонів. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило Gizmodo, що "ігровий підрозділ Microsoft, до якого входить Xbox, є одним із постраждалих".

Рекордні прибутки

Microsoft є другою за вартістю компанією у світі з ринковою капіталізацією в 3,65 трильйона доларів, поступаючись лише Nvidia. Вона також перебуває у відмінному фінансовому стані. В останньому фінансовому кварталі її чистий прибуток зріс на 18% до 25,8 мільярда доларів, про що компанія оголосила у квітні. Виручка зросла на 13 відсотків до 70,1 мільярда доларів.

Хмарні технології та штучний інтелект є важливими ресурсами для кожного бізнесу, щоб розширити виробництво, знизити витрати та прискорити зростання. Від інфраструктури та платформ штучного інтелекту до додатків – ми впроваджуємо інновації в усіх сферах, щоб забезпечити наших клієнтів. Ці інновації також можуть призвести до скорочення тисяч робочих місць – сказав генеральний директор Сатья Наделла у квітні.

Хоча Microsoft офіційно не пов’язує ці скорочення робочих місць зі швидким впровадженням штучного інтелекту, збіг за часом цих кроків викликає питання.

На конференції Meta LlamaCon у квітні Наделла розповів генеральному директору Марку Цукербергу, що "від 20 до 30% коду Microsoft зараз пишеться за допомогою інструментів штучного інтелекту".

Технічний директор Microsoft Кевін Скотт пішов ще далі, прогнозуючи, що до 2030 року штучний інтелект писатиме 95% усього коду, що використовується в компанії.

Доповнення

Технологічний гігант інвестував мільярди в генеративний штучний інтелект, зокрема завдяки тісному партнерству з OpenAI. Це включає інтеграцію великих мовних моделей, таких як GPT, у продукти Microsoft Office, GitHub, Azure та Windows. Ці інструменти здатні писати, налагоджувати та розгортати код, а також обробляти адміністративні завдання, підтримку клієнтів, планувати тощо. Компанія робить ставку на те, що ці технології змінять спосіб виконання роботи. Але для багатьох працівників, особливо в технологічній галузі, штучний інтелект вже замінює завдання та роботу.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Microsoft розкрила систему штучного інтелекту, яка діагностує краще за фахівців, "вирішуючи" понад 8 з 10 складних випадків. Дослідження показали, що ШІ значно точніший і ефективніший за лікарів у діагностиці.