Рекордные увольнения: Microsoft сокращает штат почти на 10 тысяч сотрудников на фоне привлечения искусственного интеллекта

Несмотря на рыночную стоимость более 3,6 трлн долларов и квартальную прибыль почти в 26 млрд долларов, Microsoft увольняет около 9000 сотрудников по всему миру. Компания объясняет это реструктуризацией, однако массовые сокращения совпадают с масштабным внедрением генеративного искусственного интеллекта, что вызывает тревогу на рынке труда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Программный гигант, играющий центральную роль в буме генеративного искусственного интеллекта, подтвердил Gizmodo в среду, что он "переживает очередной крупный раунд увольнений".

Хотя Microsoft не предоставила точной цифры, сказав, что это "менее 4% его рабочей силы". Впрочем, Gizmodo оценивает общее количество сокращений "приблизительно в 9000 рабочих мест", исходя из внутренних объявлений и ранее сообщенных сокращений в течение года.

По состоянию на июнь 2024 года, когда компания в последний раз обнародовала данные о своей рабочей силе, Microsoft имела 228 000 сотрудников.

По данным издания, увольнения происходили следующим образом: "менее 1% персонала было сокращено в январе (связано с результатами деятельности), более 6000 рабочих мест было сокращено в мае, еще 300 - в июне".

Общее количество сокращений за июль составит около 8777 рабочих мест, или чуть менее 4% мировой рабочей силы - подсчитал Gizmodo.

Мы продолжаем внедрять организационные и кадровые изменения, необходимые для того, чтобы позиционировать компанию и команды для успеха на динамичном рынке – заявил представитель Microsoft, не предоставляя дополнительных подробностей.

Сокращения касаются ряда уровней, отделов и географических регионов. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Gizmodo, что "игровое подразделение Microsoft, в которое входит Xbox, является одним из пострадавших".

Рекордные прибыли

Microsoft является второй по стоимости компанией в мире с рыночной капитализацией в 3,65 триллиона долларов, уступая лишь Nvidia. Она также находится в отличном финансовом состоянии. В последнем финансовом квартале ее чистая прибыль выросла на 18% до 25,8 миллиарда долларов, о чем компания объявила в апреле. Выручка выросла на 13 процентов до 70,1 миллиарда долларов.

Облачные технологии и искусственный интеллект являются важными ресурсами для каждого бизнеса, чтобы расширить производство, снизить затраты и ускорить рост. От инфраструктуры и платформ искусственного интеллекта до приложений – мы внедряем инновации во всех сферах, чтобы обеспечить наших клиентов. Эти инновации также могут привести к сокращению тысяч рабочих мест – сказал генеральный директор Сатья Наделла в апреле.

Хотя Microsoft официально не связывает эти сокращения рабочих мест с быстрым внедрением искусственного интеллекта, совпадение по времени этих шагов вызывает вопросы.

На конференции Meta LlamaCon в апреле Наделла рассказал генеральному директору Марку Цукербергу, что "от 20 до 30% кода Microsoft сейчас пишется с помощью инструментов искусственного интеллекта".

Технический директор Microsoft Кевин Скотт пошел еще дальше, прогнозируя, что к 2030 году искусственный интеллект будет писать 95% всего кода, используемого в компании.

Дополнение

Технологический гигант инвестировал миллиарды в генеративный искусственный интеллект, в частности благодаря тесному партнерству с OpenAI. Это включает интеграцию больших языковых моделей, таких как GPT, в продукты Microsoft Office, GitHub, Azure и Windows. Эти инструменты способны писать, отлаживать и развертывать код, а также обрабатывать административные задачи, поддержку клиентов, планировать и т.д. Компания делает ставку на то, что эти технологии изменят способ выполнения работы. Но для многих работников, особенно в технологической отрасли, искусственный интеллект уже заменяет задачи и работу.

Напомним

Ранее УНН писал, что Microsoft раскрыла систему искусственного интеллекта, которая диагностирует лучше специалистов, "решая" более 8 из 10 сложных случаев. Исследования показали, что ИИ значительно точнее и эффективнее врачей в диагностике.