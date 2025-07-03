Рекордные увольнения: Microsoft сокращает штат почти на 10 тысяч сотрудников на фоне привлечения искусственного интеллекта

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
08:45 • 1364 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 9951 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
06:58 • 18991 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
06:55 • 18505 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
06:19 • 18350 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 44962 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 144984 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 92079 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 78119 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 65045 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
46%
752мм
Популярные новости
Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)3 июля, 01:51 • 28444 просмотра
"Я сожалею, что американцы принимают такое решение": в Польше отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине3 июля, 02:05 • 12670 просмотра
Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки03:07 • 33598 просмотра
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля03:27 • 14831 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов05:52 • 28378 просмотра
публикации
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 1361 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 144981 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 107785 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 123398 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 156529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 34398 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 43718 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 51747 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 107046 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 64209 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Рекордные увольнения: Microsoft сокращает штат почти на 10 тысяч сотрудников на фоне привлечения искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 59 просмотра

Microsoft сокращает около 9000 рабочих мест по всему миру, что составляет менее 4% ее рабочей силы. Это происходит на фоне рекордных прибылей компании и масштабного внедрения генеративного искусственного интеллекта.

Рекордные увольнения: Microsoft сокращает штат почти на 10 тысяч сотрудников на фоне привлечения искусственного интеллекта

Несмотря на рыночную стоимость более 3,6 трлн долларов и квартальную прибыль почти в 26 млрд долларов, Microsoft увольняет около 9000 сотрудников по всему миру. Компания объясняет это реструктуризацией, однако массовые сокращения совпадают с масштабным внедрением генеративного искусственного интеллекта, что вызывает тревогу на рынке труда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Программный гигант, играющий центральную роль в буме генеративного искусственного интеллекта, подтвердил Gizmodo в среду, что он "переживает очередной крупный раунд увольнений".

Хотя Microsoft не предоставила точной цифры, сказав, что это "менее 4% его рабочей силы". Впрочем, Gizmodo оценивает общее количество сокращений "приблизительно в 9000 рабочих мест", исходя из внутренних объявлений и ранее сообщенных сокращений в течение года.

По состоянию на июнь 2024 года, когда компания в последний раз обнародовала данные о своей рабочей силе, Microsoft имела 228 000 сотрудников.

По данным издания, увольнения происходили следующим образом: "менее 1% персонала было сокращено в январе (связано с результатами деятельности), более 6000 рабочих мест было сокращено в мае, еще 300 - в июне".

Общее количество сокращений за июль составит около 8777 рабочих мест, или чуть менее 4% мировой рабочей силы

- подсчитал Gizmodo.

Мы продолжаем внедрять организационные и кадровые изменения, необходимые для того, чтобы позиционировать компанию и команды для успеха на динамичном рынке

– заявил представитель Microsoft, не предоставляя дополнительных подробностей.

Сокращения касаются ряда уровней, отделов и географических регионов. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Gizmodo, что "игровое подразделение Microsoft, в которое входит Xbox, является одним из пострадавших".

Рекордные прибыли

Microsoft является второй по стоимости компанией в мире с рыночной капитализацией в 3,65 триллиона долларов, уступая лишь Nvidia. Она также находится в отличном финансовом состоянии. В последнем финансовом квартале ее чистая прибыль выросла на 18% до 25,8 миллиарда долларов, о чем компания объявила в апреле. Выручка выросла на 13 процентов до 70,1 миллиарда долларов.

Облачные технологии и искусственный интеллект являются важными ресурсами для каждого бизнеса, чтобы расширить производство, снизить затраты и ускорить рост. От инфраструктуры и платформ искусственного интеллекта до приложений – мы внедряем инновации во всех сферах, чтобы обеспечить наших клиентов. Эти инновации также могут привести к сокращению тысяч рабочих мест

– сказал генеральный директор Сатья Наделла в апреле.

Хотя Microsoft официально не связывает эти сокращения рабочих мест с быстрым внедрением искусственного интеллекта, совпадение по времени этих шагов вызывает вопросы.

На конференции Meta LlamaCon в апреле Наделла рассказал генеральному директору Марку Цукербергу, что "от 20 до 30% кода Microsoft сейчас пишется с помощью инструментов искусственного интеллекта".

Технический директор Microsoft Кевин Скотт пошел еще дальше, прогнозируя, что к 2030 году искусственный интеллект будет писать 95% всего кода, используемого в компании.

Дополнение

Технологический гигант инвестировал миллиарды в генеративный искусственный интеллект, в частности благодаря тесному партнерству с OpenAI. Это включает интеграцию больших языковых моделей, таких как GPT, в продукты Microsoft Office, GitHub, Azure и Windows. Эти инструменты способны писать, отлаживать и развертывать код, а также обрабатывать административные задачи, поддержку клиентов, планировать и т.д. Компания делает ставку на то, что эти технологии изменят способ выполнения работы. Но для многих работников, особенно в технологической отрасли, искусственный интеллект уже заменяет задачи и работу.

Напомним

Ранее УНН писал, что Microsoft раскрыла систему искусственного интеллекта, которая диагностирует лучше специалистов, "решая" более 8 из 10 сложных случаев. Исследования показали, что ИИ значительно точнее и эффективнее врачей в диагностике.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Марк Цукерберг
OpenAI
Майкрософт
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9