Оккупанты обучают молодежь выявлять «нелояльных жителей» на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины российские инструкторы проводят специальные курсы, на которых учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированных территориях российские инструкторы проводят курсы "выявления деструктивного поведения молодежи". Туда сгоняют активистов кремлевских молодежных организаций - говорится в сообщении.

"На самом деле их учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Особый акцент делают на подростках, чтобы расширить репрессивный аппарат и гасить украинскую идентичность", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их учат собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.

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