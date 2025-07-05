Оккупанты обучают молодежь выявлять «нелояльных жителей» на ВОТ
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях российские инструкторы проводят курсы для молодежи, обучая их распознавать «нелояльных жителей» и составлять доносы. Особый акцент делается на подростках для расширения репрессивного аппарата.
На временно оккупированных территориях Украины российские инструкторы проводят специальные курсы, на которых учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
На временно оккупированных территориях российские инструкторы проводят курсы "выявления деструктивного поведения молодежи". Туда сгоняют активистов кремлевских молодежных организаций
"На самом деле их учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Особый акцент делают на подростках, чтобы расширить репрессивный аппарат и гасить украинскую идентичность", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их учат собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.
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