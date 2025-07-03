Коллаборанты должны сдать экзамены на «любовь к россии» - ЦНС
Киев • УНН
Российские захватчики проведут тестирование для работников оккупационных администраций на знание истории РФ и так называемой «СВО». Коллаборанты ранее проходили лекции от российских пропагандистов.
Россияне проведут тестирование для работников оккупационных администраций на знание истории РФ и так называемого СВО. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
С начала года коллаборанты проходили соответствующие лекции, которые проводили российские пропагандисты по инициативе "знание". Теперь они должны сдать тесты
"Пока неизвестно, предусматривает ли несдача экзамена какие-либо штрафные санкции. Однако, учитывая болезненное состояние российской политической системы - не исключены разнообразные наказания", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.
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