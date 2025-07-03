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Коллаборанты должны сдать экзамены на «любовь к россии» - ЦНС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российские захватчики проведут тестирование для работников оккупационных администраций на знание истории РФ и так называемой «СВО». Коллаборанты ранее проходили лекции от российских пропагандистов.

Коллаборанты должны сдать экзамены на «любовь к россии» - ЦНС

Россияне проведут тестирование для работников оккупационных администраций на знание истории РФ и так называемого СВО. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

С начала года коллаборанты проходили соответствующие лекции, которые проводили российские пропагандисты по инициативе "знание". Теперь они должны сдать тесты

- говорится в сообщении.

"Пока неизвестно, предусматривает ли несдача экзамена какие-либо штрафные санкции. Однако, учитывая болезненное состояние российской политической системы - не исключены разнообразные наказания", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.

Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной Херсонщине - ЦНС27.06.25, 19:10 • 2863 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Луганская область
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