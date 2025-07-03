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Колаборанти мають здати іспити на "любов до росії" - ЦНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

російські загарбники проведуть тестування для працівників окупаційних адміністрацій щодо знання історії рф та так званої "СВО". Колаборанти раніше проходили лекції від російських пропагандистів.

Колаборанти мають здати іспити на "любов до росії" - ЦНС

росіяни проведуть тестування для працівників окупаційних адміністрацій зі знання історії рф й так званого сво. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

З початку року колаборанти проходили відповідні лекції, які проводили російські пропагандисти через ініціативу "знання". Тепер вони мають скласти тести

- йдеться у дописі.

"Наразі невідомо, чи не здача іспиту передбачає якісь штрафні санкції. Проте, враховуючи хворобливий стан російської політичної системи - не виключені різноманітні покарання", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій Херсонщині - ЦНС27.06.25, 19:10 • 2863 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Луганська область
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