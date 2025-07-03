Колаборанти мають здати іспити на "любов до росії" - ЦНС
Київ • УНН
російські загарбники проведуть тестування для працівників окупаційних адміністрацій щодо знання історії рф та так званої "СВО". Колаборанти раніше проходили лекції від російських пропагандистів.
росіяни проведуть тестування для працівників окупаційних адміністрацій зі знання історії рф й так званого сво. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
З початку року колаборанти проходили відповідні лекції, які проводили російські пропагандисти через ініціативу "знання". Тепер вони мають скласти тести
"Наразі невідомо, чи не здача іспиту передбачає якісь штрафні санкції. Проте, враховуючи хворобливий стан російської політичної системи - не виключені різноманітні покарання", - додали в ЦНС.
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