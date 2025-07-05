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Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ

Київ • УНН

 • 132 перегляди

На тимчасово окупованих територіях російські інструктори проводять курси для молоді, навчаючи їх розпізнавати "нелояльних мешканців" та складати доноси. Особливий акцент робиться на підлітках для розширення репресивного апарату.

Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України російські інструктори проводять спеціальні курси, на яких навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН

На тимчасово окупованих територіях російські інструктори проводять курси "виявлення деструктивної поведінки молоді". Туди зганяють активістів кремлівських молодіжних організацій

- йдеться у дописі.

"Насправді їх навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси. Особливий акцент роблять на підлітках, щоб розширити репресивний апарат і гасити українську ідентичність", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

Колаборанти мають здати іспити на "любов до росії" - ЦНС03.07.25, 01:35 • 2626 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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