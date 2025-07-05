Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України російські інструктори проводять спеціальні курси, на яких навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованих територіях російські інструктори проводять курси "виявлення деструктивної поведінки молоді". Туди зганяють активістів кремлівських молодіжних організацій - йдеться у дописі.

"Насправді їх навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси. Особливий акцент роблять на підлітках, щоб розширити репресивний апарат і гасити українську ідентичність", - додали в ЦНС.

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На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

Колаборанти мають здати іспити на "любов до росії" - ЦНС