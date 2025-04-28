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Трамп заявил, что "руководит страной и миром"

Киев • УНН

 • 418 просмотра

По словам Дональда Трампа, на посту президента он теперь "управляет страной и миром", а не просто выживает, как это было во время первого срока. Он также отметил, что сейчас ему "очень весело".

Трамп заявил, что "руководит страной и миром"

Второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа ему больше по душе, чем первый. Теперь в кресле президента он "веселится", потому что "управляет страной и миром". Об этом президент США заявил в интервью The Atlantic, сообщает УНН.

Детали

Журналисты издания спросили президента, чувствует ли он разницу в своем втором сроке, по сравнению с первым. Он сказал, что разница есть.

Первый раз я должен был сделать две вещи — управлять страной и выживать. А на этот раз я руковожу страной и миром... Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело

– сказал Дональд Трамп.

The Atlantic пишет, что источники в течение недели сообщали изданию, что президент развлекается больше, чем во время своего первого срока.

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Первый раз, первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". На этот раз он взрывает его с блеском в глазах

 – рассказал лоббист и союзник президента Брайан Баллард.

То, что Трамп снова оказался в положении, где может взрывать все, поражает, учитывая глубину его падения, отмечает The Atlantic.

Столько всего произошло так быстро, что невероятность его возвращения теряет значение. Пожалуй, никто в американской истории не имел такого выдающегося политического воскресения, как у Дональда Трампа

– резюмирует издание.

Напомним

Администрация Трампа готовится к переговорам с КНДР из-за ядерных успехов Северной Кореи. Вашингтон проводит консультации с экспертами по возобновлению отношений с Пхеньяном.

Лилия Набока

Лилия Набока

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