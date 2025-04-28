Трамп заявил, что "руководит страной и миром"
Киев • УНН
По словам Дональда Трампа, на посту президента он теперь "управляет страной и миром", а не просто выживает, как это было во время первого срока. Он также отметил, что сейчас ему "очень весело".
Второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа ему больше по душе, чем первый. Теперь в кресле президента он "веселится", потому что "управляет страной и миром". Об этом президент США заявил в интервью The Atlantic, сообщает УНН.
Детали
Журналисты издания спросили президента, чувствует ли он разницу в своем втором сроке, по сравнению с первым. Он сказал, что разница есть.
Первый раз я должен был сделать две вещи — управлять страной и выживать. А на этот раз я руковожу страной и миром... Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело
The Atlantic пишет, что источники в течение недели сообщали изданию, что президент развлекается больше, чем во время своего первого срока.
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Первый раз, первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". На этот раз он взрывает его с блеском в глазах
То, что Трамп снова оказался в положении, где может взрывать все, поражает, учитывая глубину его падения, отмечает The Atlantic.
Столько всего произошло так быстро, что невероятность его возвращения теряет значение. Пожалуй, никто в американской истории не имел такого выдающегося политического воскресения, как у Дональда Трампа
Напомним
Администрация Трампа готовится к переговорам с КНДР из-за ядерных успехов Северной Кореи. Вашингтон проводит консультации с экспертами по возобновлению отношений с Пхеньяном.