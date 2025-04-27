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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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Адміністрація Трампа готується до переговорів з КНДР через ядерні успіхи - Axios

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Білий дім проводить консультації з експертами щодо відновлення відносин з КНДР. Вашингтон обговорює питання переговорів на тлі ядерних успіхів Північної Кореї.

Адміністрація Трампа готується до переговорів з КНДР через ядерні успіхи - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість поновити стосунки Сполучених Штатів з КНДР і вже проводить консультації з експертами. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

За даними джерел видання, Білий дім проводить закриті обговорення за участі різноманітних експертів, серед яких – нинішні і колишні чиновники. Зокрема, минулого тижня Вашингтон відвідав посол Швеції у Північній Кореї, який також представляє інтереси США у Пхеньяні.

Однією з тем, яка обговорювалась під час зустрічі, було питання, хто саме буде вести переговори з боку КНДР у випадку початку переговорного процесу.

Як пише видання, зараз нічого не вказує на те, що переговори між США та Північною Кореєю незабаром відновляться. Проте КНДР зробила "тривожні ядерні досягнення", тому видання з посиланням на джерела пише, що команда Трампа готується до такого сценарію.

Також Axios пише, що КНДР зараз займає відносно незначне місце у списку пріоритетів президента США. Але одночасно КНДР досягла тривожних успіхів у розвитку ядерної зброї з часу останньої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина в 2019 році.

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР27.04.25, 07:02 • 24984 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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