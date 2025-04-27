Адміністрація Трампа готується до переговорів з КНДР через ядерні успіхи - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість поновити стосунки Сполучених Штатів з КНДР і вже проводить консультації з експертами. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

За даними джерел видання, Білий дім проводить закриті обговорення за участі різноманітних експертів, серед яких – нинішні і колишні чиновники. Зокрема, минулого тижня Вашингтон відвідав посол Швеції у Північній Кореї, який також представляє інтереси США у Пхеньяні.

Однією з тем, яка обговорювалась під час зустрічі, було питання, хто саме буде вести переговори з боку КНДР у випадку початку переговорного процесу.

Як пише видання, зараз нічого не вказує на те, що переговори між США та Північною Кореєю незабаром відновляться. Проте КНДР зробила "тривожні ядерні досягнення", тому видання з посиланням на джерела пише, що команда Трампа готується до такого сценарію.

Також Axios пише, що КНДР зараз займає відносно незначне місце у списку пріоритетів президента США. Але одночасно КНДР досягла тривожних успіхів у розвитку ядерної зброї з часу останньої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина в 2019 році.

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР