Администрация Трампа готовится к переговорам с КНДР из-за ядерных успехов – Axios
Киев • УНН
Белый дом проводит консультации с экспертами по возобновлению отношений с КНДР. Вашингтон обсуждает вопросы переговоров на фоне ядерных успехов Северной Кореи.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновить отношения Соединенных Штатов с КНДР и уже проводит консультации с экспертами. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
По данным источников издания, Белый дом проводит закрытые обсуждения с участием различных экспертов, среди которых – нынешние и бывшие чиновники. В частности, на прошлой неделе Вашингтон посетил посол Швеции в Северной Корее, который также представляет интересы США в Пхеньяне.
Одной из тем, которая обсуждалась во время встречи, был вопрос, кто именно будет вести переговоры со стороны КНДР в случае начала переговорного процесса.
Как пишет издание, сейчас ничего не указывает на то, что переговоры между США и Северной Кореей вскоре возобновятся. Однако КНДР сделала "тревожные ядерные достижения", поэтому издание со ссылкой на источники пишет, что команда Трампа готовится к такому сценарию.
Также Axios пишет, что КНДР сейчас занимает относительно незначительное место в списке приоритетов президента США. Но одновременно КНДР достигла тревожных успехов в развитии ядерного оружия со времени последней встречи Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году.
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