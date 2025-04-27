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Администрация Трампа готовится к переговорам с КНДР из-за ядерных успехов – Axios

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Белый дом проводит консультации с экспертами по возобновлению отношений с КНДР. Вашингтон обсуждает вопросы переговоров на фоне ядерных успехов Северной Кореи.

Администрация Трампа готовится к переговорам с КНДР из-за ядерных успехов – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновить отношения Соединенных Штатов с КНДР и уже проводит консультации с экспертами. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

По данным источников издания, Белый дом проводит закрытые обсуждения с участием различных экспертов, среди которых – нынешние и бывшие чиновники. В частности, на прошлой неделе Вашингтон посетил посол Швеции в Северной Корее, который также представляет интересы США в Пхеньяне.

Одной из тем, которая обсуждалась во время встречи, был вопрос, кто именно будет вести переговоры со стороны КНДР в случае начала переговорного процесса.

Как пишет издание, сейчас ничего не указывает на то, что переговоры между США и Северной Кореей вскоре возобновятся. Однако КНДР сделала "тревожные ядерные достижения", поэтому издание со ссылкой на источники пишет, что команда Трампа готовится к такому сценарию.

Также Axios пишет, что КНДР сейчас занимает относительно незначительное место в списке приоритетов президента США. Но одновременно КНДР достигла тревожных успехов в развитии ядерного оружия со времени последней встречи Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году.

Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР27.04.25, 07:02 • 24964 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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