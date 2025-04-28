Трамп заявив, що "керує країною і світом"
Київ • УНН
За словами Дональда Трампа, на посаді президента він тепер "керує країною та світом", а не просто виживає, як це було під час першого терміну. Він також зазначив, що зараз йому "дуже весело".
Другий президентський термін американського лідера Дональда Трампа йому більше до вподоби, ніж перший. Тепер у кріслі президента він "веселиться", бо "керує країною і світом". Про це президент США заявив в інтерв’ю The Atlantic, повідомляє УНН.
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Журналісти видання запитали президента, чи відчуває він різницю у своєму другому терміні, порівняно з першим. Він сказав, що різниця є.
Перший раз я мав дві речі, які потрібно було зробити, — керувати країною і виживати. А цього разу я керую країною та світом... Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа
The Atlantic пише, що джерела впродовж тижня повідомляли видання, що президент розважається більше, ніж під час свого першого терміну.
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Перший раз, перші тижні, це було просто: "Давайте підірвемо це місце". Цього разу він підриває його з блиском в очах
Те, що Трамп знову опинився в положенні, де може підривати все, вражає, враховуючи глибину його падіння, зазначає The Atlantic.
Стільки всього сталося так швидко, що неймовірність його повернення втрачає значення. Мабуть, ніхто в американській історії не мав такого видатного політичного воскресіння, як у Дональда Трампа
Нагадаємо
Адміністрація Трампа готується до переговорів з КНДР через ядерні успіхи Північної Кореї. Вашингтон проводить консультації з експертами щодо відновлення відносин з Пхеньяном.