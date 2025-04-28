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Financial Times

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Трамп заявив, що "керує країною і світом"

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

За словами Дональда Трампа, на посаді президента він тепер "керує країною та світом", а не просто виживає, як це було під час першого терміну. Він також зазначив, що зараз йому "дуже весело".

Трамп заявив, що "керує країною і світом"

Другий президентський термін американського лідера Дональда Трампа йому більше до вподоби, ніж перший. Тепер у кріслі президента він "веселиться", бо "керує країною і світом". Про це президент США заявив в інтерв’ю The Atlantic, повідомляє УНН.

Деталі

Журналісти видання запитали президента, чи відчуває він різницю у своєму другому терміні, порівняно з першим. Він сказав, що різниця є.

Перший раз я мав дві речі, які потрібно було зробити, — керувати країною і виживати. А цього разу я керую країною та світом... Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа

– сказав Дональд Трамп.

The Atlantic пише, що джерела впродовж тижня повідомляли видання, що президент розважається більше, ніж під час свого першого терміну.

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​​Перший раз, перші тижні, це було просто: "Давайте підірвемо це місце". Цього разу він підриває його з блиском в очах

 – розповів лобіст і союзник президента Браян Баллард.

Те, що Трамп знову опинився в положенні, де може підривати все, вражає, враховуючи глибину його падіння, зазначає The Atlantic.

Стільки всього сталося так швидко, що неймовірність його повернення втрачає значення. Мабуть, ніхто в американській історії не мав такого видатного політичного воскресіння, як у Дональда Трампа

– резюмує видання.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готується до переговорів з КНДР через ядерні успіхи Північної Кореї. Вашингтон проводить консультації з експертами щодо відновлення відносин з Пхеньяном.

Лілія Набока

Лілія Набока

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