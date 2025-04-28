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В москве звучат сирены воздушной тревоги: что известно

Киев • УНН

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В разных районах москвы жители слышали звуки сирен в течение 10 минут. Вероятно, это проверка систем оповещения в рамках антитеррористических учений в школах и колледжах.

В москве звучат сирены воздушной тревоги: что известно

Жители москвы сообщают о звуках сирены в разных районах города. Звуки продолжались не менее 10 минут. Сирены, вероятно, проверяют в рамках ранее анонсированных антитеррористических учений в школах и колледжах, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, о работе звуковых систем тревоги сообщили, в частности, жители центра, Чертаново, Измайлово, Печатников и района Сокол.

Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было 

- сообщают жители районов.

Отмечается, что звуки продолжались не менее 10 минут. Отмечается, что обычно так бывает во время проверки систем оповещения, об атаке на москву также не сообщали.

Сирены, вероятно, проверяют в рамках ранее анонсированных антитеррористических учений в школах и колледжах в период с 29 по 30 апреля 

- отмечают росСМИ.

Напомним

Армия рф в ночь на 28 апреля атаковала Украину ударными дронами. В Воздушных силах подтвердили уничтожение 40 шахедов, более 70 беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

Антонина Туманова

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