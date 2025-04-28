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У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо

Київ • УНН

 • 5358 перегляди

У різних районах москви жителі чули звуки сирен протягом 10 хвилин. Ймовірно, це перевірка систем оповіщення в рамках антитерористичних навчань у школах і коледжах.

У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо

Жителі москви повідомляють про звуки сирени в різних районах міста. Звуки тривали щонайменше 10 хвилин. Сирени, імовірно, перевіряють у рамках раніше анонсованих антитерористичних навчань у школах і коледжах, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, про роботу звукових систем тривоги повідомили, зокрема, жителі центру, Чортаново, Ізмайлово, Печатников і району Сокіл.

Звучить сирена, ніхто не попереджав і сповіщень ніяких не було 

- повідомляють мешканці районів.

Зазначається, що звуки тривали щонайменше 10 хвилин. Наголошується, що зазвичай так буває під час перевірки систем оповіщення, про атаку на москву також не повідомляли.

Сирени, імовірно, перевіряють у рамках раніше анонсованих антитерористичних навчань у школах і коледжах у період із 29 до 30 квітня 

- зазначають росЗМІ.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

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