У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо
Київ • УНН
У різних районах москви жителі чули звуки сирен протягом 10 хвилин. Ймовірно, це перевірка систем оповіщення в рамках антитерористичних навчань у школах і коледжах.
Жителі москви повідомляють про звуки сирени в різних районах міста. Звуки тривали щонайменше 10 хвилин. Сирени, імовірно, перевіряють у рамках раніше анонсованих антитерористичних навчань у школах і коледжах, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, про роботу звукових систем тривоги повідомили, зокрема, жителі центру, Чортаново, Ізмайлово, Печатников і району Сокіл.
Звучить сирена, ніхто не попереджав і сповіщень ніяких не було
Зазначається, що звуки тривали щонайменше 10 хвилин. Наголошується, що зазвичай так буває під час перевірки систем оповіщення, про атаку на москву також не повідомляли.
Сирени, імовірно, перевіряють у рамках раніше анонсованих антитерористичних навчань у школах і коледжах у період із 29 до 30 квітня
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Армія рф у ніч на 28 квітня атакувала Україну ударними дронами. У Повітряних силах підтвердили збиття 40 шахедів, понад 70 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.