"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума оказывает сопротивление реформированию подконтрольного ей ведомства, поскольку нынешняя модель работы вполне устраивает ее лично. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель правления ОО "Чрезвычайная комиссия по борьбе с коррупцией и саботажем" Сергей Косенко.

Детали

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

Вполне логично, что Елена Дума сопротивляется реформированию агентства и не хочет менять законодательство, потому что оно ее вполне устраивает. Лично у нее все замечательно. Ее все устраивает. Поэтому и есть сопротивление, и оно будет - зачем ей другое законодательство - отметил Сергей Косенко.

По его мнению, если сохранится нынешняя модель управления арестованными активами, то доверие со стороны бизнеса к АРМА упадет еще больше.

В то же время Косенко считает, что глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина и руководитель АРМА Елена Дума должны действовать в рамках Конституции и законов Украины.

И если Радина что-то обнаружила или знает - должна действовать законным способом. Есть уголовный кодекс, есть депутатское обращение, много механизмов - добавил он.

Добавим

Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина ранее отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство искажает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, не имеющие самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата Радину "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года на должности заключила всего семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, по информации главы антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и управлению активами, большую часть дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы, проведенные АРМА.