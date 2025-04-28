"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума чинить опір реформуванню підконтрольного їй відомства, оскільки нинішня модель роботи цілком влаштовує її особисто. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова правління ГО "Надзвичайна комісія по боротьбі з корупцією та саботажем" Сергій Косенко.

Деталі

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроект про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

Цілком логічно, що Олена Дума чинить спротив реформуванню агентства і не хоче змінювати законодавство, тому що воно її цілком влаштовує. Особисто в неї, все чудово. Її все влаштовує. Тому і є спротив, і він буде - навіщо їй інше законодавство - зазначив Сергій Косенко.

На його думку, якщо збережеться нинішня модель управління арештованими активами, то довіра з боку бізнесу до АРМА впаде ще більше.

Водночас Косенко вважає, що голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна і очільниця АРМА Олена Дума мають діяти в межах Конституції і законів України.

І якщо Радіна щось виявила або знає - повинна діяти в законний спосіб. Є кримінальний кодекс, є депутатське звернення, багато механізмів - додав він.

Додамо

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна раніше зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку Радіну "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року.

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.