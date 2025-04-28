Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

Председатель наблюдательного совета ООО "Государственный земельный банк" (Госзембанк) Александр Васильченко должен быть привлечен к ответственности из-за конфликта интересов, прямо запрещенного антикоррупционным законодательством. К тому же ответственность за допущенный конфликт интересов должно понести и руководство ФГИУ, в частности руководительница Иванна Смачило. Такое мнение в комментариях УНН высказали эксперты, призывая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) принять безотлагательные меры.

Конфликт интересов – ответственность в том числе и руководства ФГИУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики призвал НАПК провести проверку относительно конфликта интересов у председателя Наблюдательного Совета ООО "Госзембанк" Александра Васильченко, который одновременно является начальником управления предприятий АПК аппарата Фонда государственного имущества. То есть "Госзембанк" был создан Фондом для того, чтобы сдавать в субаренду государственные сельскохозяйственные земли, которые были переданы Фонду госимущества.

По словам основателя юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрия Касьяненко, такая двойная деятельность Васильченко является очевидным нарушением статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в которой установлены ограничения относительно совместительства и конфликта интересов.

Если лицо одновременно является представителем Фонда госимущества, который руководит предприятием, - это создает реальный конфликт интересов. В соответствии со ст. 28 Закона "О предотвращении коррупции", это является нарушением, за которое предусмотрена ответственность по ст. 172-7 КУоАП, в частности штраф и возможное отстранение от должности - отметил юрист в комментарии УНН.

Он подчеркнул, что НАПК должно проверить эти обстоятельства и принять соответствующие меры.

Заместитель председателя Общественного совета при НАПК, член правления коалиции "RISE" и председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик в комментарии УНН объяснил, что конфликт интересов – это в частности противоречие между служебными полномочиями и частным интересом. Если лицо одновременно возглавляет управление предприятий агропромышленного комплекса в ФГИУ и наблюдательный совет предприятия, которое оперирует переданными Фонду землями, то существуют реальные риски злоупотреблений.

Например, скидка на отдельную землю для лиц, к которым, например, причастен господин Васильченко, или любая другая так сказать, выгода. Мы здесь можем говорить об определенном конфликте интересов. Поэтому в НАПК стоит обращаться, я думаю, что комитет правильно сделал, чтобы они проверили в пределах своих полномочий, потому что именно НАПК является органом, который проверяет информацию о возможном конфликте интересов, составляет протоколы и привлекает к ответственности - отметил Миткалик.

Он отметил, что НАПК должно проанализировать все полномочия, которые осуществляет Фонд Госимущества и непосредственно все решения, которые принимал Васильченко. "То есть нужно анализировать все бумаги, документы, договоры, которые были подписаны господином Васильченко, как непосредственно при работе в Фонде госимущества, так и на должности председателя наблюдательного совета ООО "Госзембанк", - пояснил Миткалик.

В то же время юрист Дмитрий Касьяненко добавил, что в случае выявления конфликта интересов у Васильченко, к ответственности также необходимо привлечь руководство Фонда государственного имущества.

Одновременно руководство ФГИУ может быть привлечено к ответственности за ненадлежащий контроль и допущение конфликта интересов - подчеркнул юрист.

Не только конфликт интересов

Аграрный комитет Рады также обратил внимание на то, что в ООО "Госзембанк" до сих пор отсутствует утвержденный финансовый план на 2025 год, что также является нарушением действующего законодательства.

Речь идет о том, что компания, которая является субъектом хозяйствования государственного сектора, не может работать без утвержденного финансового плана, потому что это прямо нарушает нормы постановления Кабмина №1133 и статьи 11 Закона "Об управлении объектами государственной собственности".

ООО "Госзембанк", как субъект хозяйствования государственного сектора, обязано иметь утвержденный финансовый план в соответствии с постановлением КМУ №1133 и ст. 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности". Отсутствие такого плана является нарушением законодательства и может привести к признанию отдельных хозяйственных действий, в частности заключенных договоров, незаконными - предупреждает Дмитрий Касьяненко.

Формально "Госзембанк" является обществом с ограниченной ответственностью, но фактически – это предприятие, которое занимается государственными землями, созданное Фондом государственного банка и на 100% подконтрольное государству. Как отмечает Сергей Миткалик, именно в такой "гибридности" кроется немало правовых нюансов, которые могут быть использованы для избежания ответственности чиновниками, допустившими нарушение законодательства. Поэтому необходимо, чтобы этот вопрос безотлагательно изучили компетентные антикоррупционные органы.

Напомним

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у различных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк смог сдать в аренду только чуть больше 20 тыс. га.

Комитет Рады требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушения законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий. Кроме того, Аграрный комитет Рады требует отчета по государственным землям, которые были переданы Фонду, но так и не были сданы в субаренду.