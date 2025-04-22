У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики вимагає перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів у голови Наглядової Ради ТОВ "ДЕРЖЗЕМБАНК" Олександра Васильченка, який одночасно є начальником управління підприємств АПК апарату Фонду державного майна. Про це йдеться у рішенні парламентського комітету, яке є у розпорядженні УНН.

Було висловлено застереження щодо можливого наявного конфлікту інтересів у Голови Наглядової ради ТОВ "ДЕРЖЗЕМБАНК" Васильченка О. А., у зв'язку з суміщенням ним посади голови Наглядової Ради ТОВ "ДЕРЖЗЕМБАНК", органом управління якого є Фонд державного майна України, та посади начальника управління підприємств агропромислового комплексу апарату Фонду державного майна України - йдеться в рішенні.

Комітет планує звернутися до НАЗК щодо встановлення законності такої діяльності та можливого наявного конфлікту інтересів.

Під час обговорення на засіданні комітету інформації щодо діяльності Фонду державного майна та ТОВ "ДЕРЖЗЕМБАНК" народні депутати висловили численні зауваження, зокрема щодо відсутності затвердженого фінансового плану товариства на 2025 рік. Члени аграрного комітету Ради наголосили на необхідності надання фіннплану до Комітету після його затвердження з метою подальшого опрацювання питання ефективності управління землями сільськогосподарського призначення вказаним товариством.

Окрім того, парламентарі рекомендували Фонду держмайна, у віданні якого перебуває ТОВ "ДЕРЖЗЕМБАНК" забезпечити виконання планових показників надходжень до спецфонду бюджету від здачі в суборенду земель, що передані до товариства. Комітет чекає відповідний звіт щомісяця.

Нагадаємо

Комітет Ради також вимагає детального аналізу держземель ФДМУ, переданих в суборенду. Нардепи підозрюють порушення законодавства при передачі, зокрема, не врахування виду угідь. Окрім того, профільний комітет вимагає звіту щодо державних земель, які були передані Фонду, але так і не були здані в суборенду.

Аграрний комітет Ради закликав Кабмін не вилучати державні землі НААН на користь Фонду держмайна. Нардепи переконані, що це загрожує втратою вітчизняної селекції, наукових шкіл, робочих місць та продовольчій безпеці. Члени комітету наголосили, що обезземелення наукових установ і державних підприємств Національної академії аграрних наук України, які здійснюють ефективну господарську діяльність, як наслідок матиме скорочення робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої і економічної безпеки України.

Окрім того, Уряд повинен визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрної наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Водночас Фонд державного майна України повинен відкликати, переглянути і внести зміни до проекту розпорядження КМУ щодо вилучення державних земельних ділянок, зокрема, НААН.

Додамо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.