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В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов
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В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

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В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

Киев • УНН

 • 5758 просмотра

Аграрный комитет Рады требует от НАПК проверить председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко. Его подозревают в конфликте интересов из-за совмещения должностей.

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно конфликта интересов у председателя Наблюдательного Совета ООО "ДЕРЖЗЕМБАНК" Александра Васильченко, который одновременно является начальником управления предприятий АПК аппарата Фонда государственного имущества. Об этом говорится в решении парламентского комитета, которое есть в распоряжении УНН.

Было высказано предостережение относительно возможного имеющегося конфликта интересов у Председателя Наблюдательного совета ООО "ДЕРЖЗЕМБАНК" Васильченко А. А., в связи с совмещением им должности председателя Наблюдательного Совета ООО "ДЕРЖЗЕМБАНК", органом управления которого является Фонд государственного имущества Украины, и должности начальника управления предприятий агропромышленного комплекса аппарата Фонда государственного имущества Украины

- говорится в решении.

Комитет планирует обратиться в НАПК относительно установления законности такой деятельности  и возможного имеющегося конфликта  интересов.

Во время обсуждения на заседании комитета информации о деятельности Фонда государственного имущества и ООО "ДЕРЖЗЕМБАНК" народные депутаты высказали многочисленные   замечания, в частности относительно отсутствия утвержденного финансового плана  общества на 2025 год. Члены аграрного комитета Рады отметили необходимость предоставления финнплана в Комитет после  его утверждения с целью  дальнейшей  обработки  вопроса эффективности  управления  землями сельскохозяйственного назначения указанным обществом.

Кроме того, парламентарии рекомендовали Фонду госимущества, в ведении которого находится ООО "ДЕРЖЗЕМБАНК", обеспечить выполнение плановых показателей поступлений в спецфонд бюджета от сдачи в субаренду земель, переданных в общество. Комитет ждет соответствующий отчет ежемесячно.

Напомним

Комитет Рады также требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушение законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий. Кроме того, профильный комитет требует отчета по государственным землям, которые были переданы Фонду, но так и не были сданы в субаренду.

Аграрный комитет Рады призвал Кабмин не изымать государственные земли НААН в пользу Фонда госимущества. Нардепы убеждены, что это грозит потерей отечественной селекции, научных школ, рабочих мест и продовольственной безопасности. Члены комитета отметили, что обезземеление научных учреждений и государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, осуществляющих эффективную хозяйственную деятельность, как следствие будет иметь сокращение  рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной  и экономической  безопасности Украины.

Кроме того, Правительство должно определить оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение  отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

В то же время Фонд государственного имущества Украины должен отозвать, пересмотреть и внести  изменения в проект распоряжения КМУ об изъятии государственных земельных участков, в частности, НААН.

Добавим

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у различных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк смог сдать в аренду только чуть больше 20 тыс. га.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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