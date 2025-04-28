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Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

Київ • УНН

 • 8602 перегляди

Комітет ВРУ закликав НАЗК перевірити голову Держзембанку Олександра Васильченка на конфлікт інтересів. Експерти вважають, що він порушив закон, обіймаючи дві посади одночасно.

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

Голова наглядової ради ТОВ "Державний земельний банк" (Держзембанк) Олександр Васильченко має бути притягнутий до відповідальності через конфлікт інтересів, що прямо заборонений антикорупційним законодавством. До того ж відповідальність за допущений конфлікт інтересів повинне понести й керівництво ФДМУ, зокрема очільниця Іванна Смачило. Таку думку в коментарях УНН висловили експерти, закликаючи Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вжити невідкладних заходів.

Конфлікт інтересів – відповідальність в тому числі й керівництва ФДМУ

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики закликав НАЗК провести перевірку щодо конфлікту інтересів у голови Наглядової Ради ТОВ "Держзембанк" Олександра Васильченка, який одночасно є начальником управління підприємств АПК апарату Фонду державного майна. Тобто "Держзембанк" був створений Фондом для того, щоб здавати в суборенду державні сільськогосподарські землі, які були передані Фонду держмайна.

За словами засновника юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитра Касьяненка така подвійна діяльність Васильченка є очевидним порушенням статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", у якій встановлені обмеження щодо сумісництва та конфлікту інтересів.

Якщо особа водночас є представником Фонду держмайна, який керує підприємством, - це створює реальний конфлікт інтересів. Відповідно до ст. 28 Закону "Про запобігання корупції", це є порушенням, за яке передбачена відповідальність за ст. 172-7 КУпАП, зокрема штраф і можливе усунення з посади

- зазначив юрист у коментарі  УНН.

Він підкреслив, що НАЗК повинно перевірити ці обставини та вжити відповідних заходів. 

Заступник голови Громадської ради при НАЗК, член правління коаліції "RISE" та голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик у коментарі УНН пояснив, що конфлікт інтересів – це зокрема суперечність між службовими повноваженнями і приватним інтересом. Якщо особа водночас очолює управління підприємств агропромислового комплексу у ФДМУ і наглядову раду підприємства, яке оперує переданими Фонду землями, то існують реальні ризики зловживань. 

Наприклад, знижка на окрему землю для осіб, до яких, наприклад, дотичний пан Васильченко, або будь-яка інша так би мовити, вигода. Ми тут можемо говорити про певний конфлікт інтересів. Тому до НАЗК варто звертатися, я думаю, що комітет правильно зробив, щоб вони перевірили в межах своїх повноважень, бо саме НАЗК є органом, який перевіряє інформацію про можливий конфлікт інтересів, складає протоколи та притягує до відповідальності

- зазначив Миткалик.

Він зазначив, що НАЗК має проаналізувати всі повноваження, які здійснює Фонд Держмайна і безпосередньо всі рішення, які приймав Васильченко. "Тобто потрібно аналізувати всі папери, документи, договори, які були підписані паном Васильченко, як безпосередньо при роботі у Фонді держмайна, так і на посаді голови наглядової ради ТОВ "Держзембанк", - пояснив Миткалик.

Водночас юрист Дмитро Касьяненко додав, що у разі виявлення конфлікту інтересів у Васильченка, до відповідальності також необхідно притягнути керівництво Фонду державного майна.

Одночасно керівництво ФДМУ може бути притягнуте до відповідальності за неналежний контроль і допущення конфлікту інтересів

- підкреслив юрист.

Не лише конфлікт інтересів

Аграрний комітет Ради також звернув увагу на те, що у ТОВ "Держзембанк" досі відсутній затверджений фінансовий план на 2025 рік, що також є порушенням чинного законодавства.

Йдеться про те, що компанія, яка є суб’єктом господарювання державного сектору, не може працювати без затвердженого фінансового плану, бо це прямо порушує норми постанови Кабміну №1133 і статті 11 Закону "Про управління об’єктами державної власності".

ТОВ "Держзембанк", як суб’єкт господарювання державного сектору, зобов’язане мати затверджений фінансовий план відповідно до постанови КМУ №1133 та ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності". Відсутність такого плану є порушенням законодавства і може призвести до визнання окремих господарських дій, зокрема укладених договорів, незаконними

- попереджає Дмитро Касьяненко.

Формально "Держзембанк" є товариством з обмеженою відповідальністю, але фактично – це підприємство, яке опікується державними землями, створене Фондом державного банку і на 100% підконтрольне державі. Як зазначає Сергій Миткалик, саме в такій "гібридності" криється чимало правових нюансів, які можуть бути використані для уникнення відповідальності чиновниками, що допустили порушення законодавства. Тому необхідно, щоб це питання невідкладно вивчили компетентні антикорупційні органи.

Нагадаємо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.

Комітет Ради вимагає детального аналізу держземель ФДМУ, переданих в суборенду. Нардепи підозрюють порушення законодавства при передачі, зокрема, не врахування виду угідь. Окрім того, Аграрний комітет Ради вимагає звіту щодо державних земель, які були передані Фонду, але так і не були здані в суборенду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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