Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

В мае, когда все вокруг расцветает, многие люди начинают страдать аллергией на пыльцу различных растений. В связи с началом активного цветения деревьев, злаков и других растений, аллергики могут испытывать заложенность носа, чихание, зуд глаз и даже проблемы с дыханием. УНН узнал, какие растения наиболее опасны в этот период, и как правильно защититься от их воздействия.

На что может быть аллергия в мае?

По словам Виолетты Олейник, аллерголога Медицинского дома Odrex, в мае цветут деревья, луговые травы и злаковые культуры.

Май – это месяц, когда мы цветут разнообразные культуры, которые в свою очередь могут выступать аллергенами. Это цветение деревьев, луговых трав и злаковых культур. Некоторые из них начинают свое цветение уже в начале месяца, некоторые – с конца мая - объясняет врач.

В конце мая активно начинают цвести злаковые травы.

"Среди них наиболее распространенными являются прежде всего рожь, также тимофеевка и гречишные",- добавила Олейник.

Как пояснила профессор и лидер аэробиологического направления в Украине Виктория Родинкова, в мае основным фактором будут злаки.

"Ни в коем случае не пух тополя, который аллергию не вызывает, потому что является не пыльцой, а семенами растений", - отметила эксперт.

Но не пыльцой единой с мая и до октября будет опасна окружающая среда. Будет еще много аллергенных спор грибов. Некоторые из них, как, например, альтернария, действуют в синергии с пыльцой злаков (а это - газонная трава, ее полно в городах и на лугах), вызывая аллергию вместе со злаками -добавила профессор.

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В частности, по информации ресурса "Аллергопрогноз" распространение пуха тополя приходится на конец апреля — в мае чаще всего совпадает во времени с началом цветения злаков. Именно их пыльца является одним из самых агрессивных на территории нашей страны, так как его не видно невооруженным глазом.

Кроме того, результаты молекулярного тестирования в Украине показали, что пыльца тополя вызвала аллергию только у 0,4% чувствительных лиц.

Симптомы аллергии

Основными симптомами сезонной аллергии, или так называемого поллиноза, по словам Олейник, является заложенность носа, частое чихание, прозрачные выделения из носа, зуд, покраснение и отек глаз, сухой надсадный кашель.

Иногда эти симптомы могут быть комбинированы еще с сыпью на теле, которая сопровождается сильным зудом. Эти симптомы могут быть опасны тем, что они похожи на обычное ОРВИ. И поэтому важно провести дифференциальную диагностику для того, чтобы точно установить диагноз, поскольку лечение острой вирусной инфекции и лечение аллергии значительно отличается - пояснила эксперт.

Как уменьшить проявления сезонной аллергии

В первую очередь Виктория Родинкова рекомендует следить за прогнозным модулем концентраций аллергенов. Благодаря ему можно узнать, в какие дни и часы нужно избегать контактов с потенциально высокими уровнями пыльцы в вашем регионе.

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"Он (прогнозный модуль,-ред.) основан на реальных данных пыльцы, которые мы собирали и собираем в Украине",- рассказала Родникова.

Эксперт отметила, что чтобы уменьшить проявления сезонной аллергии, из основного — не выходить на улицу в периоды активного цветения. Также нужно менять одежду, обувь, мыть глаза, нос и голову после контакта с пыльцой. По словам Родниковой, также можно носить маску в периоды активного цветения, а также очки - чтобы защитить глаза.

Кроме того, рекомендуется устанавливать у себя дома тонкодисперсный фильтр, который не пропускает пыльцу в помещение.

Важно и не забывать о влажной уборке, которая поможет избавиться от аллергенов с мебели и пола.

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А вот Виолетта Олейник, в свою очередь рекомендует симптоматическое лечение.

"Это антигистаминные препараты, солевые растворы для промывания носа, специальные спреи для носа и капли для глаз.

Также важно не забывать, что к сезону аллергии должна быть подготовка за 2 недели до начала цветения – это могут быть антигистаминные препараты, спреи или капли, в зависимости от проявлений",- пояснила эксперт.

Кроме того, она подчеркнула, что есть и специфическое лечение аллергии, которое позволяет не просто убрать симптомы, но и полечить ее.

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"Это называется АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Такое лечение достаточно длительное, оно занимает от 3 до 5 лет. Для этого нужно обратиться к аллергологу, который поможет провести специфический поиск аллергена и назначит схему лечения",-пояснила Олейник.

По словам эксперта, следует обратить внимание и на свое питание в этот период.

"Важно также пить достаточное количество воды. И важно помнить, что во многих случаях, если вы имеете поллиноз, то в сезон у вас должны быть и определенные пищевые ограничения, потому что большинство цветений дают перекрестные реакции с некоторыми продуктами питания, например, с орехами или фруктами",-отметила Олейник.

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